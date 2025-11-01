Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Chhattisgarh High Court Recruitment(Image-Highcourt Official)
Chhattisgarh High Court Recruitment: हाईकोर्ट में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा (HJJA25) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapameg.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 25 नवंबर 2025 तक चलेगी। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार 26 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा 4 जनवरी 2026 (रविवार) को दोपहर 11 बजे से 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र बिलासपुर और रायपुर शहरों में निर्धारित किए गए हैं। एडमिट कार्ड 29 दिसंबर 2025 को जारी किए जाएंगे।
परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें व्यापम द्वारा परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यह राशि उसी बैंक खाते में लौटाई जाएगी, जिससे अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था। भर्ती से जुड़ी डिटेल जानकारी और निर्देश अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर या नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को लेवल मेट्रिक्स 4 के अनुसार सैलरी दी जाएगी।
