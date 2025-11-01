Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Chhattisgarh High Court Recruitment: हाईकोर्ट में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा (HJJA25) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapameg.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।