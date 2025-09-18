Patrika LogoSwitch to English

CISF Exam Admit Card: सीआईएफ की पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CISF PET PST Admit Card 2025: CISF (Central Industrial Security Force) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के तहत होने वाली PET और PST के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार इस लिंक cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 18, 2025

CISF PET PST Admit Card 2025, CISF Admit Card Download Link, CISF Exam 2025 Admit Card, CISF Physical Test Admit Card, CISF PET PST Hall Ticket,
सीआईएफ की पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड। (Image Source: Gemini AI)

CISF Admit Card Download Link: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल /ट्रेड्समैन (CT/TM) भर्ती 2025 के लिए PET और PST के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। भर्ती अभियान का उद्देश्य कांस्टेबल/ट्रेड्समैन के पद के लिए 1,161खाली स्थान को भरना है।

जारी हुआ ई-एडमिट कार्ड (E-Admit Card Issued)

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड सीआईएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को पीईटी/पीएसटी में शामिल होने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करना होगा।

कब होगी पीईटी और पीएसटी परीक्षा (When Will PET and PST Exam Be Held)

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की ओर से CISF Constable Tradesmen PET/PST परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा वाले दिन सभी उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य। साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन केंद्र में निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड (CISF PET/PST Admit Card Download)

  • पीईटी और पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद होमपेज पर CISF PET/PST Admit Card 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
  • अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड कें और इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

शिक्षा

Published on:

18 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Education News / CISF Exam Admit Card: सीआईएफ की पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

