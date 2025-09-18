CISF Exam Admit Card: सीआईएफ की पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CISF Admit Card Download Link: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने कांस्टेबल /ट्रेड्समैन (CT/TM) भर्ती 2025 के लिए PET और PST के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। भर्ती अभियान का उद्देश्य कांस्टेबल/ट्रेड्समैन के पद के लिए 1,161खाली स्थान को भरना है।
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड सीआईएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को पीईटी/पीएसटी में शामिल होने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करना होगा।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की ओर से CISF Constable Tradesmen PET/PST परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा वाले दिन सभी उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य। साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन केंद्र में निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें।