CISF Exam Admit Card: सीआईएफ की पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की ओर से CISF Constable Tradesmen PET/PST परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा वाले दिन सभी उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य। साथ ही सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन केंद्र में निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें।