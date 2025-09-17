Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

STEM Scholarship: महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! STEM एजुकेशन के लिए मिल रही हैं ये टॉप 4 स्कॉलरशिप

STEM Scholarships For Women: आज के दौर में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दुनियाभर में कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 17, 2025

STEM scholarships for women, Top STEM scholarships 2025, Scholarships for Indian women in STEM, Women in science and technology scholarships,
STEM एजुकेशन के लिए मिल रही हैं ये टॉप 4 स्कॉलरशिप। (Image Source: Gemini AI)

Top 4 STEM Scholarships: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और कुशल पेशेवरों की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, कई संस्थान और संगठन इन क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिलाओं को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, विविधता को बढ़ावा देना और STEM से संबंधित करियर में नेतृत्व को बढ़ावा देना है। ऐसे में आइए उन चार छात्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं।

IDP डेस्टिनेशन न्यूकैसल छात्रवृत्ति (IDP Destination Newcastle Scholarship)

ये स्कॉलरशिप 2026 या उसके बाद के सेमेस्टर 1 से ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन छात्राओं के लिए उपलब्ध है। 2026 में प्रवेश के लिए, एक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण शुल्क का 100% कवर करेगी, जिससे प्राप्तकर्ता बिना किसी बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Global MBA Rankings 2026 : ये हैं भारत के बेस्ट MBA कॉलेज, वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पर, देखिए लिस्ट
शिक्षा
Global MBA Rankings 2026, Top MBA colleges in India 2026, Top MBA colleges in India 2025, Best Indian MBA institutes in world ranking, India's top B-schools 2026,

किंग्स कॉलेज लंदन महिला STEM छात्रवृत्ति (King's College London Women's STEM Scholarship)

ये छात्रवृत्ति, महिला, गैर-बाइनरी और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास हाउस फी है। यह छात्रवृत्ति सितंबर 2025 से पहले साल के ग्रेजुएशन छात्रों के लिए लागू होगी। प्रत्येक पुरस्कार तीन वर्षों में 3,000 डॉलर प्रदान करता है, और प्राप्तकर्ता विज्ञान में महिला चैंपियन के रूप में विश्वविद्यालय की विविधता और समावेशन के प्रयासों में भी योगदान देंगे।

STEM में महिलाओं के लिए BHW छात्रवृत्ति (BHW Scholarship for Women in STEM)

टेक्सास स्थित मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, द बीएचडब्ल्यू ग्रुप द्वारा दी जाने वाली ये छात्रवृत्ति अमेरिकी संस्थानों में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन STEM डिग्री प्राप्त करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। इसमें विदेश में अध्ययन के विकल्प वाली महिलाएं भी शामिल हैं।

नुटैनिक्स स्पार्क छात्रवृत्ति (Nutanix Spark Scholarship)

यह छात्रवृत्ति अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको जैसे देशों में कंप्यूटर विज्ञान, सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही पूर्णकालिक स्नातक और स्नातकोत्तर महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें

NEET UG Counselling 2025: MCC राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, mcc.nic.in पर करें चेक
शिक्षा
NEET UG Counselling 2025, MCC Round 2 Seat Allotment Result, NEET UG 2025 Seat Allotment, MCC Round 2 Result 2025, NEET Counselling Result 2025,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

17 Sept 2025 06:11 pm

Hindi News / Education News / STEM Scholarship: महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! STEM एजुकेशन के लिए मिल रही हैं ये टॉप 4 स्कॉलरशिप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.