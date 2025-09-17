STEM Scholarship: महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! STEM एजुकेशन के लिए मिल रही हैं ये टॉप 4 स्कॉलरशिप

Top 4 STEM Scholarships: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और कुशल पेशेवरों की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, कई संस्थान और संगठन इन क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिलाओं को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, विविधता को बढ़ावा देना और STEM से संबंधित करियर में नेतृत्व को बढ़ावा देना है। ऐसे में आइए उन चार छात्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं।
ये स्कॉलरशिप 2026 या उसके बाद के सेमेस्टर 1 से ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन छात्राओं के लिए उपलब्ध है। 2026 में प्रवेश के लिए, एक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण शुल्क का 100% कवर करेगी, जिससे प्राप्तकर्ता बिना किसी बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।
ये छात्रवृत्ति, महिला, गैर-बाइनरी और ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास हाउस फी है। यह छात्रवृत्ति सितंबर 2025 से पहले साल के ग्रेजुएशन छात्रों के लिए लागू होगी। प्रत्येक पुरस्कार तीन वर्षों में 3,000 डॉलर प्रदान करता है, और प्राप्तकर्ता विज्ञान में महिला चैंपियन के रूप में विश्वविद्यालय की विविधता और समावेशन के प्रयासों में भी योगदान देंगे।
टेक्सास स्थित मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी, द बीएचडब्ल्यू ग्रुप द्वारा दी जाने वाली ये छात्रवृत्ति अमेरिकी संस्थानों में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन STEM डिग्री प्राप्त करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। इसमें विदेश में अध्ययन के विकल्प वाली महिलाएं भी शामिल हैं।
यह छात्रवृत्ति अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको जैसे देशों में कंप्यूटर विज्ञान, सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही पूर्णकालिक स्नातक और स्नातकोत्तर महिलाओं के लिए उपलब्ध है।