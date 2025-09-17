NEET UG Counselling 2025: MCC राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, mcc.nic.in पर करें चेक

NEET Counselling Result 2025: नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। अलॉटमेंट परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवंटन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 18 से 25 सितंबर, 2025 तक प्रवेश के लिए कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।
सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए, उम्मीदवारों को दूसरे काउंसलिंग राउंड के लिए अपनी पसंद में बदलाव करने का मौका दिया गया था। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 आवंटन में सीटें आवंटित उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश के लिए आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर, 2025 के बीच अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। शामिल हुए उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन 26 से 27 सितंबर, 2025 को किया जाएगा।