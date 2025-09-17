NEET UG Counselling 2025: MCC राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, mcc.nic.in पर करें चेक

सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए, उम्मीदवारों को दूसरे काउंसलिंग राउंड के लिए अपनी पसंद में बदलाव करने का मौका दिया गया था। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 आवंटन में सीटें आवंटित उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश के लिए आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर, 2025 के बीच अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। शामिल हुए उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन 26 से 27 सितंबर, 2025 को किया जाएगा।