शिक्षा

NEET UG Counselling 2025: MCC राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, mcc.nic.in पर करें चेक

NEET UG Counselling Result: नीट यूजी काउंसलिंग के तहत, MCC (Medical Counselling Committee) राउंड‑2 सीट ऑलॉटमेंट रिजल्ट आज 17 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 17, 2025

NEET UG Counselling 2025 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी। (Image Source: ChatGPT)

NEET Counselling Result 2025: नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। अलॉटमेंट परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवंटन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 18 से 25 सितंबर, 2025 तक प्रवेश के लिए कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।

कब करना होगा रिपोर्ट (When to Report)

सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए, उम्मीदवारों को दूसरे काउंसलिंग राउंड के लिए अपनी पसंद में बदलाव करने का मौका दिया गया था। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 आवंटन में सीटें आवंटित उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश के लिए आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर, 2025 के बीच अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। शामिल हुए उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन 26 से 27 सितंबर, 2025 को किया जाएगा।

कैसे चेक करें परिणाम (How To Check Result)

  • सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • यूजी काउंसलिंग सेक्शन पर क्लिक करें
  • NEET UG राउंड 2 आवंटन परिणाम लिंक पर क्लिक करें
  • NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड डालें
  • इसके बाद परिणाम डाउनलोड कर लें

17 Sept 2025 12:15 pm

Hindi News / Education News / NEET UG Counselling 2025: MCC राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, mcc.nic.in पर करें चेक

