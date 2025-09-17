UPPSC RO ARO Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

UPPSC RO ARO Result 2025 Out: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही सफल उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है।
इस बार जारी रिजल्ट में समीक्षा अधिकारी (RO) के 338 पदों के लिए कुल 6,093 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 79 पदों पर 1,386 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा, एआरओ (लेखा) के 2 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है।
यूपीपीएससी ने आरओ-एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने के साथ ही अनुमानित कट ऑफ भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी वाइज अपेक्षित कट ऑफ देख सकते हैं। आधिकारिक कट ऑफ की जानकारी केवल यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
|कैटेगरी (Category)
|अनुमानित कट ऑफ (प्रीलिम्स 2025)
|सामान्य (General)
|125 - 135 अंक
|ओबीसी (OBC-NCL)
|120 - 130 अंक
|एससी (SC)
|104 - 110 अंक
|एसटी (ST)
|92 - 100 अंक
|महिला (Female)
|115 - 120 अंक
|दिव्यांग (PWD)
|80 - 90 अंक
आपको बता दें कि यह प्रीलिम परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए कुल 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा के बाद 31 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी और 5 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परिणाम घोषित हो चुका है और जो उम्मीदवार सफल रहे हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।
मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा यूपीपीएससी द्वारा जल्द ही की जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।