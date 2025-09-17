UPPSC RO ARO Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

आपको बता दें कि यह प्रीलिम परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए कुल 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा के बाद 31 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी और 5 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परिणाम घोषित हो चुका है और जो उम्मीदवार सफल रहे हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।