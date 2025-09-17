Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UPPSC RO ARO Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

UPPSC RO ARO Result 2025 आउट, जानिए कितने उम्मीदवार चयनित हुए हैं, कट ऑफ, डायरेक्ट लिंक से कैसे प्रीलिम्स रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें और आगे की प्रक्रिया क्या है?

लखनऊ

Rahul Yadav

Sep 17, 2025

UPPSC RO ARO Result 2025
UPPSC RO ARO Result 2025 (Image: Freepik)

UPPSC RO ARO Result 2025 Out: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही सफल उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है।

कितने अभ्यर्थी हुए चयनित?

इस बार जारी रिजल्ट में समीक्षा अधिकारी (RO) के 338 पदों के लिए कुल 6,093 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 79 पदों पर 1,386 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा, एआरओ (लेखा) के 2 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है।

ये भी पढ़ें

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे ने शुरू की सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानिए सैलरी और योग्यता
शिक्षा
RRB Section Controller Vacancy 2025

UPPSC RO ARO Result 2025 ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
  • होम पेज पर 'What’s New' सेक्शन में रिजल्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके बाद लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक करें।

UPPSC RO ARO Result 2025 PDF Download

यूपीपीएससी आरओ एआरओ कट ऑफ 2025

यूपीपीएससी ने आरओ-एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने के साथ ही अनुमानित कट ऑफ भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी वाइज अपेक्षित कट ऑफ देख सकते हैं। आधिकारिक कट ऑफ की जानकारी केवल यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

कैटेगरी (Category)अनुमानित कट ऑफ (प्रीलिम्स 2025)
सामान्य (General)125 - 135 अंक
ओबीसी (OBC-NCL)120 - 130 अंक
एससी (SC)104 - 110 अंक
एसटी (ST)92 - 100 अंक
महिला (Female)115 - 120 अंक
दिव्यांग (PWD)80 - 90 अंक

परीक्षा और आगे की प्रक्रिया?

आपको बता दें कि यह प्रीलिम परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए कुल 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा के बाद 31 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी और 5 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परिणाम घोषित हो चुका है और जो उम्मीदवार सफल रहे हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।

मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा यूपीपीएससी द्वारा जल्द ही की जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें

Mechanical या Electrical! कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है सबसे कठिन?
शिक्षा
mechanical engineering, electrical engineering, Mechanical or Electrical, jobs in engineering, engineering jobs, engineering course,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

17 Sept 2025 10:24 am

Hindi News / Education News / UPPSC RO ARO Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.