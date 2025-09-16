Mechanical या Electrical! कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच है सबसे कठिन?

Engineering Course: 12वीं के बाद कई छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। वैसे भी आजकल, इंजीनियरिंग को दुनिया, खासकर भारत में सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्र में से एक माना जाता है। समय के साथ इस पेशे की मांग बढ़ गई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सैकड़ों चीजें हैं। इसमें मल्टीपल ब्रांच हैं जिनका, डिफिकल्टी लेवल अलग-अलग है। आइए तुलना करके समझते हैं कि किसमें ज्यादा मेहनत और दिमागी तैयारी की जरूरत होती है।