Easiest Degrees: कम पढ़ाई, बड़ा फ्यूचर! जानिए कौन सी हैं दुनिया की आसान और फायदे वाली डिग्रियां

Easy College Degrees: हर छात्र का सपना होता है कि कम मेहनत में एक अच्छी डिग्री मिले और करियर भी शानदार बने। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो न सिर्फ पढ़ाई में आसान माने जाते हैं, बल्कि इनसे करियर ऑप्शन और कमाई के अवसर भी बेहतरीन मिलते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 16, 2025

easiest degrees in the world, easy college degrees with good salary, low effort degrees with high job prospects, best easy degrees for career growth, high paying easy degrees,
दुनिया की आसान और फायदे वाली डिग्रियां। (Image Source: Gemini AI)

Easiest Degrees In The World: हर छात्र का सपना होता है कि वो अच्छी पढ़ाई करके बेहतर करियर बनाए। लेकिन, छात्रों को लगता है कि अच्छी डिग्री का मतलब है कठिन पढ़ाई, लंबी किताबें और ढेर सारी मेहनत। लेकिन सच यह है कि कुछ डिग्रियां ऐसी भी हैं जिन्हें पढ़ना आसान है और मजेदार भी है। आइए जानते हैं ऐसी डिग्रियों के बारे में जिन्हें दुनिया की सबसे आसान डिग्रियों में गिना जाता है।

Fine Arts (फाइन आर्ट्स)

ये करियर ऑप्शन क्रिएटिव लोगों के लिए परफेक्ट है। इसमें आप पेंटिंग, डिजाइन, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, आदि सीख सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेकर आप गैलरी, डिजाइन स्टूडियो, फैशन, और मीडिया इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं।

जनसंचार और मीडिया (Mass Communication & Media)

ये एक प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव सब्जेक्ट्स है। इसमें आपको टीवी, रेडियो, डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटिंग जैसे स्कोप मिलते हैं। साथ ही इसमें न्यूनतम मैथ्स या टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं।

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (Business Administration)

बेसिक बिजनेस और मैनेजमेंट नॉलेज मिलता है। साथ ही आपका एमबीए के लिए एक मजबूत बेस तैयार हो सकता है। इस कोर्स में मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, सेल्स जैसी फील्ड्स में स्कोप है।

विदेशी भाषाएं (Foreign Languages)

फ्रेंच, स्पैनिश, जापानी, जर्मन जैसी भाषाएं सीखना आसान और दिलचस्प हो सकता है। इस कोर्स के जरिए आप ट्रांसलेटर, टूर गाइड, एंबेसी, इंटरनेशनल कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं।

क्रिएटिव राइटिंग (Creative Writing)

अगर आपको कहानियां, कविताएं या लेख लिखने का शौक है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहां आप अपनी कल्पना और सोच को शब्दों में ढालकर उन्हें नए मायने दे सकते हैं।

क्यों चुनें ये डिग्रियां? (Why To Choose These Degrees)

इन कोर्सेज में कॉम्प्लेक्स मैथ्स या हैवी साइंस की जरूरत नहीं होती
पढ़ाई में कम तनाव, लेकिन करियर में अच्छा स्कोप
कुछ कोर्सेज क्रिएटिव माइंड वालों के लिए परफेक्ट हैं

शिक्षा

