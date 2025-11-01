CLAT 2026: क्लैट की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई, जानें डिटेल्स

CLAT 2026: लॉ की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। Consortium of National Law Universities (CNLU) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें अब एक और मौका मिला है।