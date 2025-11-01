CLAT 2026: क्लैट की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई, जानें डिटेल्स

CLAT 2026 Registration Date Extended(Image-Freepik)
CLAT 2026: लॉ की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। Consortium of National Law Universities (CNLU) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें अब एक और मौका मिला है।
CNLU द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ की कार्यकारी परिषद ने CLAT 2026 के ऑनलाइन आवेदन (यूजी और पीजी दोनों कोर्स के लिए) की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2025, शुक्रवार रात 11:59 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उम्मीदवार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर CLAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरने के बाद अकाउंट में लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर उसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
Common Law Admission Test (CLAT) देशभर के 25 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में UG और PG प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है। इस वर्ष CLAT 2026 का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही पाली में किया जाएगा। परीक्षा और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी डिटेल जानकारी अभ्यर्थी कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
