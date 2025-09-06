पत्रिका पाठकों ने बताया, पढ़ने की आदत से बढ़ा आत्मविश्वास

मैं वर्ष 1993 से, जब मैं कक्षा दसवीं में अध्ययनरत था, तब से ही राजस्थान पत्रिका का नियमित पाठक हूँ। पत्रिका की ख़बरें सौ फ़ीसदी सही और सटीक होती हैं, जिन पर अविश्वास का कोई आधार आज तक मुझे न दिखा और न ही सुना। पत्रिका के ‘पाठकपीठ’ के माध्यम से मैंने समसामयिक विषयों पर लिखना सीखा और आज कई अख़बारों में मेरे विचार प्रकाशित होते हैं। पत्रिका की मुखर आवाज़ ने सदैव जन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर जनता और शासन के बीच एक मज़बूत सेतु का कार्य किया है। - शैलेन्द्र कुमार टेलर (नौकरीपेशा)