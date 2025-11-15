Countries With More Men Than Women: इन देशों में पुरुषों से ज्यादा आबादी है औरतें की, इनमें से एक देश है भारत का पड़ोसी

Countries With More Men Than Women: अमूमन अधिकतर देशों में ऐसा देखा जाता है कि वहां की जनसंख्या में ज्यादा पुरुष होते हैं। पुरुष के मुकाबले जनसंख्या में औरतें कम होती हैं। लेकिन कई देशों में बदलाव हुआ है। दुनिया के कई देशों में अब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक दिखाई दे रही है। यह कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह वृद्ध होती आबादी, प्रवासन के बदलते रुझानों और जीवनशैली में सुधार के चलते धीरे-धीरे विकसित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों विभाग (UN DESA) और विश्व बैंक की 2024 की जनसांख्यिकीय रिपोर्टों के अनुसार, पूर्वी यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों और दक्षिणी अफ्रीका में महिला-बहुल आबादी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।