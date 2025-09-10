Patrika LogoSwitch to English

Courses After 12th: साइंस स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद इंजीनियरिंग,मेडिकल के अलावा कर सकते हैं ये कोर्स भी, मिलता है बढ़िया प्लेसमेंट

साइंस स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्रों के पास आज केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो उन्हें एक सफल और बढ़िया करियर दे सकते हैं।

Anurag Animesh

Sep 10, 2025

Courses After 12th Science: 12वीं कक्षा पास करने के बाद की छात्र इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि उन्हें किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। खासकर कई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और एमबीबीएस कोर्स नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर छात्र इस इंजीनियरिंग में एमबीबीएस में भी दाखिला लेते हैं। लेकिन जो इन दोनों कोर्स में नहीं जाना चाहते, उनके लिए भी कई अच्छे और बेहतरीन कोर्स हैं। जिसमें बढ़िया करियर बनाया जा सकता है। साथ ही प्लेसमेंट भी बढ़िया मिलता है।

Courses After 12th: कई ऑप्शन हैं मौजूद

बीएससी एग्रीकल्चर (B.Sc Agriculture)

बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का यूजी कोर्स है, जिसमें कृषि विज्ञान, मिट्टी विज्ञान, फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, कृषि इंजीनियरिंग आदि जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद छात्र सरकारी विभागों, कृषि रिसर्च संस्थानों, खाद और बीज कंपनियों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए भी यह कोर्स एक बढ़िया ऑप्शन है। इस कोर्स की डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। इसमें नौकरी के भी अच्छे अवसर मिलते हैं। साथ ही प्लेस्मेंट भी बढ़िया रहता है, जो कॉलेज और छात्र पर निर्भर करता है।

बीएससी आईटी (B.Sc IT)

अगर आपकी रुचि कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में है, तो B.Sc ITआपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह कोर्स मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग आदि से जुड़ा होता है। आईटी इंडस्ट्री में लगातार बढ़ती मांग के चलते इस फील्ड में प्लेसमेंट के भरपूर अवसर हैं। नामी कंपनियां जैसे TCS, Infosys, Wipro आदि बीएससी आईटी ग्रेजुएट को अच्छे पैकेज पर नियुक्त करती हैं। ये तीन साल का कोर्स होता है। जिसमें सॉफ्टवेयर से जुड़ी बातों को पढ़ाया जाता है। इसे करने के बाद आगे मास्टर्स भी किया जा सकता है।

फैशन टेक्नोलॉजी (Fashion Technology)

फैशन की दुनिया में करियर बनाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए फैशन टेक्नोलॉजी एक शानदार विकल्प है। इस कोर्स में फैशन डिजाइन, कपड़ा निर्माण, टेक्सटाइल साइंस, मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट जैसे विषय शामिल होते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) जैसे संस्थान इस क्षेत्र में बढ़िया पढ़ाई छात्रों को देते हैं। ये कोर्स फैशन डिजाइन से अलग होता है। इसमें डिजाइन से इतर प्रोडक्शन के पहलुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के बाद आप फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल एक्सपर्ट, फैशन कंसल्टेंट आदि के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें सैलरी भी बढ़िया मिलता है।

मैनेजमेंट कोर्स (Management Courses)

साइंस बैकग्राउंड के छात्र भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में शानदार करियर बना सकते हैं। 12वीं के बाद BBA (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन), BMS (बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज) जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। इसके बाद छात्र MBA करके अपने करियर को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मॅनॅग्मेंट के क्षेत्र में अच्छे संस्थानों से पढ़ाई करने पर मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च वेतन और पदों पर नौकरी लगने की संभावना रहती है। खासकर MBA कर लेने के बाद सैलरी और भी बढ़िया हो जाती है।

नर्सिंग कोर्स (Nursing Courses)

कोरोना के बाद से मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों की डिमांड काफी बढ़ी है। जिसमें डॉक्टर्स, फिजिसियन, नर्स आदि शामिल हैं। अगर आपकी रुचि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में है और MBBS नहीं करना चाहते तो नर्सिंग कोर्स एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। B.Sc Nursing कोर्स 4 वर्षों का होता है, जिसमें छात्रों को रोगियों की देखभाल, दवाइयों का सही उपयोग, आपातकालीन सेवाएं आदि सिखाया जाता है। भारत और विदेशों में नर्सिंग की भारी मांग है। प्लेसमेंट के लिहाज से भी यह फील्ड बढ़िया है। इसमें नौकरी और सैलरी दोनों बढ़िया मिलती है।

Courses After 12th: छात्रों के लिए हैं कई विकल्प


साइंस स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्रों के पास आज केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो उन्हें एक सफल और बढ़िया करियर दे सकते हैं। ये सभी कोर्स न केवल रोजगार के अवसर देती है, बल्कि उनमें सीखने और आगे बढ़ने की भी भरपूर संभावनाएं हैं।

