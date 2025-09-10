Courses After 12th: साइंस स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद इंजीनियरिंग,मेडिकल के अलावा कर सकते हैं ये कोर्स भी, मिलता है बढ़िया प्लेसमेंट

बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का यूजी कोर्स है, जिसमें कृषि विज्ञान, मिट्टी विज्ञान, फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, कृषि इंजीनियरिंग आदि जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस कोर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद छात्र सरकारी विभागों, कृषि रिसर्च संस्थानों, खाद और बीज कंपनियों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए भी यह कोर्स एक बढ़िया ऑप्शन है। इस कोर्स की डिमांड पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। इसमें नौकरी के भी अच्छे अवसर मिलते हैं। साथ ही प्लेस्मेंट भी बढ़िया रहता है, जो कॉलेज और छात्र पर निर्भर करता है।