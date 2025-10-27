Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Courses For Film Industry: फिल्मी दुनिया में एंट्री दिलाने वाले कोर्स, 1 साल के बाद मिल सकती है नौकरी

सिनेमा की दुनिया में कैमरे के पीछे भी अनगिनत ऐसे काम हैं, जिनसे न सिर्फ आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि एक सफल करियर भी बना सकते हैं। इनके लिए कोर्स भी करवाया जाता है। आइये जानते इन कोर्सों के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 27, 2025

Courses For Film Industry

Courses For Film Industry(Image-Freepik)

Short Courses For Film Industry In India: अक्सर जब कोई कहता है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, तो लोग मान लेते हैं कि उसका सपना हीरो या एक्ट्रेस बनने का है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिनेमा की दुनिया में कैमरे के पीछे भी अनगिनत ऐसे काम हैं, जिनसे न सिर्फ आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि एक सफल करियर भी बना सकते हैं। आज हम आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अहम डिप्लोमा कोर्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें 6 महीने से 1 साल में किया जा सकता है। खास बात यह है कि इन कोर्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनसे मिलने वाली कमाई लाखों तक पहुंच सकती है। आइये जानते इन कोर्सों के बारे में।

Courses For Film Industry: इन कोर्सों को किया जा सकता है

सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा

सिनेमेटोग्राफी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी (DOP) भी कहा जाता है। इनका काम कैमरे, लाइटिंग और फ्रेमिंग की बारीकियों को संभालना होता है, ताकि हर सीन परफेक्ट दिखे। किसी भी मीडिया या फिल्म इंस्टिट्यूट से सिनेमेटोग्राफी में एक साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद भी इस कोर्स को किया जा सकता है।

ऑडियो एडिटिंग में डिप्लोमा
ऑडियो एडिटिंग का काम फिल्मों में बेहद जरूरी है, क्योंकि हर आवाज चाहे वह जूतों की टक-टक हो या बारिश की बूंदें ऑडियो एडिटर की मेहनत का नतीजा होती है। देश में कुछ ही संस्थान यह कोर्स कराते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की कमी है और कमाई के अवसर अधिक हैं। 12वीं के बाद इस कोर्स को किया जा सकता है।

वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा
वीडियो एडिटर फिल्म के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर उसे एक सुंदर कहानी का रूप देता है। शूटिंग के बाद असली जादू एडिटिंग रूम में ही होता है। फिल्म रिकॉर्ड होने पर वीडियो एडिटर ही पूरा मुक्कम्मल फिल्म तैयार करता है। इसमें भी कई कॉलेज या इस्टीटूट से वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया जा सकता है। इसके बाद फिल्मों, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट एजेंसियों में इस कोर्स के बाद बढ़िया सैलरी पर नौकरी पाया जा सकता है।

Courses For Film Industry: ये कोर्स भी है बढ़िया

VFX (विजुअल इफेक्ट्स) में डिप्लोमा

आज की फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। बाहुबली, रा-वन और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों ने दिखाया कि बिना VFX के आधुनिक सिनेमा अधूरा है।
आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी मीडिया कॉलेज से VFX में एक साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद फिल्म, वेब सीरीज और गेमिंग इंडस्ट्री में बढ़िया नौकरी पाया जा सकता है।

सेट डिजाइनिंग में डिप्लोमा
सेट डिजाइनर का काम होता है किसी फिल्म या शो के लिए स्क्रिप्ट के अनुसार लोकेशन का सेट तैयार करना। उदाहरण के तौर पर, अगर जयपुर के महल जैसा सीन मुंबई में शूट करना है, तो वही माहौल स्टूडियो में तैयार करना सेट डिजाइनर की जिम्मेदारी होती है। इस फील्ड में भी करियर का बढ़िया ऑप्शन है। सेट डिजाइनिंग में 1 साल का कोर्स होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 01:58 pm

Hindi News / Education News / Courses For Film Industry: फिल्मी दुनिया में एंट्री दिलाने वाले कोर्स, 1 साल के बाद मिल सकती है नौकरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

नर्सिंग सीटें बढऩे का लाभ छात्रों को कम निजी कॉलेजों को ज्यादा

बैंगलोर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें MP Police Constable Admit card 2025, Direct Link, esp.mp.gov.in

MP Police Constable Admit card 2025
शिक्षा

ICAI CA September Result 2025: कब जारी होगा आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक

ICAI CA September Result 2025
शिक्षा

युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए : राज्यपाल गहलोत

बैंगलोर

स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया खत्म

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.