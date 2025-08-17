Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CSIR NET Result 2025: कब जारी होगा सीएसआईआर नेट रिजल्ट? ऐसे कर पाएंगे चेक

CSIR NET Result 2025: परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2025 को हुआ था और इसकी प्रोविजनल आंसर की 1 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई थी।

भारत

Anurag Animesh

Aug 17, 2025

CSIR NET Result 2025
CSIR NET Result 2025(Image-Freepik)

CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर-यूजीसी नेट (CSIR NET) जून 2025 परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2025 को हुआ था और इसकी प्रोविजनल आंसर की 1 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई थी। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं ताकि उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिल सके।

CSIR NET Result 2025: ऐसे देखें रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “CSIR NET June 2025 Result” लिंक पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन भरना होगा।
इसके बाद रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुलकर सामने आ जाएगा। जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवारों के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना जरूरी है ताकि रिजल्ट संबंधी सभी जानकारी समय पर मिल सकें।

न्यूनतम योग्यता अंक

इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस (EWS) और ओबीसी (OBC) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 33% अंक अनिवार्य हैं। वहीं एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 25% तय की गई है।

CSIR NET Result: किन विषयों में होती है परीक्षा?

CSIR NET विज्ञान से संबंधित पांच प्रमुख विषयों में आयोजित की जाती है। रसायन विज्ञान (Chemical Sciences), भौतिक विज्ञान (Physical Sciences), गणित (Mathematical Sciences), जीवन विज्ञान (Life Sciences) पृथ्वी विज्ञान (Earth Sciences)। प्रत्येक विषय का अलग सिलेबस , प्रश्न पत्र और न्यूनतम कट-ऑफ तय किया जाता है।

शिक्षा

Published on:

17 Aug 2025 09:43 am

CSIR NET Result 2025: कब जारी होगा सीएसआईआर नेट रिजल्ट? ऐसे कर पाएंगे चेक

