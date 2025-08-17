CSIR NET Result 2025: कब जारी होगा सीएसआईआर नेट रिजल्ट? ऐसे कर पाएंगे चेक

CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर-यूजीसी नेट (CSIR NET) जून 2025 परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2025 को हुआ था और इसकी प्रोविजनल आंसर की 1 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई थी। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं ताकि उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिल सके।