CUET PG 2026: NTA ने बढ़ाई सीयूईटी पीजी की रजिस्ट्रेशन तारीख, जान लें अंतिम डेट और आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

CUET PG 2026(Image-Freepik)
CUET PG 2026: पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट–पीजी (CUET PG 2026) के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब जो छात्र किसी वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके पास एक और मौका है। नए नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार 23 जनवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से छात्रों और अभिभावकों की ओर से लगातार अनुरोध आ रहे थे। कहीं टेक्निकल दिक्कत थी, तो कहीं डाक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एनटीए ने यह फैसला लिया है, ताकि कोई भी योग्य छात्र सिर्फ तारीख की वजह से पीछे न रह जाए।
NTA द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, केवल आवेदन की तारीख ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि शुल्क भुगतान और सुधार के लिए भी अतिरिक्त समय दिया गया है।
आवेदन की अंतिम तिथि: 23 जनवरी 2026
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 25 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
करेक्शन विंडो: 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)
CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी मदद से पूरा फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन के समय फोटो, सिग्नेचर और जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर चुके हैं, या फिर अपने अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से पात्रता शर्तें थोड़ी बदल सकती हैं, इसलिए फॉर्म भरने से पहले जानकारी ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
CUET PG 2026 की परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी। परीक्षा तीन शिफ्ट में कराई जाएगी और हर शिफ्ट की अवधि 90 मिनट होगी। यह परीक्षा कुल 157 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि एग्जाम देश के 292 शहरों के साथ-साथ 16 अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर भी कराया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग