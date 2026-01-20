CUET PG 2026: NTA ने बढ़ाई सीयूईटी पीजी की रजिस्ट्रेशन तारीख, जान लें अंतिम डेट और आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

CUET PG 2026: पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट–पीजी (CUET PG 2026) के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब जो छात्र किसी वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके पास एक और मौका है। नए नोटिस के मुताबिक, उम्मीदवार 23 जनवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से छात्रों और अभिभावकों की ओर से लगातार अनुरोध आ रहे थे। कहीं टेक्निकल दिक्कत थी, तो कहीं डाक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एनटीए ने यह फैसला लिया है, ताकि कोई भी योग्य छात्र सिर्फ तारीख की वजह से पीछे न रह जाए।