Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में इस समय चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे ‘साइक्लोनिक स्टॉर्म’ घोषित कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह तूफान शुक्रवार शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास तट से टकरा सकता है। तूफान की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तटीय जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ‘मोंथा’ नाम कहां से आया और इसका अर्थ क्या है।
चक्रवाती तूफानों के नाम रखने की एक प्रक्रिया होती है। यह जिम्मेवारी विश्व मौसम संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया-प्रशांत (ESCAP) के पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के पास होता है। इस पैनल में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, यमन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और थाईलैंड समेत कुल 13 देश शामिल हैं। इन देशों ने मिलकर 169 नामों की एक सूची तैयार की है, जिससे हर नए साइक्लोन का नाम क्रम से चुना जाता है। 'मोंथा (Montha)’ नाम इसी लिस्ट से लिया गया है।
मोंथा नाम थाईलैंड ने सुझाया था और इसका उच्चारण ‘मॉन-था’ किया जाता है। 26-27 अक्टूबर 2025 को जब भारत मौसम विभाग ने इसे चक्रवाती तूफान घोषित किया, तब थाईलैंड द्वारा दिए गए नाम ‘मोंथा’ को आधिकारिक रूप से इस साइक्लोन के लिए चुना गया। थाई भाषा में ‘मोंथा’ शब्द का अर्थ 'सुगंधित फूल' या सुंदर फूल होता है। यह नाम प्रकृति की सुंदरता और शांति का प्रतीक माना जाता है।
|वर्ष
|साइक्लोन का नाम
|नाम देने वाला देश
|अर्थ
|2024
|रेमल (Remal)
|ओमान
|रेत या रेत का तूफान
|2023
|मोचा (Mocha)
|यमन
|यमन के एक ऐतिहासिक बंदरगाह का नाम
|2022
|सित्रांग (Sitrang)
|थाईलैंड
|एक प्रकार का सितारा
|2021
|यास (Yaas)
|ओमान
|‘जैस्मिन’ यानी चमेली फूल
|2020
|अम्फान (Amphan)
|थाईलैंड
|आकाश या आकाशीय शक्ति
|2019
|फेनी (Fani)
|बांग्लादेश
|सर्प या फन वाला नाग
|2018
|तितली (Titli)
|भारत
|एक रंग-बिरंगी तितली
|2017
|ओखी (Ockhi)
|बांग्लादेश
|‘आंख’ या ‘देखने वाली’
|2016
|वरधा (Vardah)
|पाकिस्तान
|गुलाब का फूल
|2015
|कमन (Komen)
|थाईलैंड
|घुमावदार या घूमने वाला
