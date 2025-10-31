Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

क्या आप जानते हैं कि किसी भी चक्रवाती तूफान का नाम कैसे रखा जाता है या किस प्रक्रिया के माध्यम से इसके नाम का चुनाव होता है? आइए जानते हैं क्या होती है प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 31, 2025

Cyclone

Cyclone(Dummy Image-Freepik, Designed By Patrika.com)

Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में इस समय चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे ‘साइक्लोनिक स्टॉर्म’ घोषित कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह तूफान शुक्रवार शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास तट से टकरा सकता है। तूफान की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तटीय जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ‘मोंथा’ नाम कहां से आया और इसका अर्थ क्या है।

कैसे रखा जाता है किसी तूफान का नाम?


चक्रवाती तूफानों के नाम रखने की एक प्रक्रिया होती है। यह जिम्मेवारी विश्व मौसम संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया-प्रशांत (ESCAP) के पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के पास होता है। इस पैनल में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, यमन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और थाईलैंड समेत कुल 13 देश शामिल हैं। इन देशों ने मिलकर 169 नामों की एक सूची तैयार की है, जिससे हर नए साइक्लोन का नाम क्रम से चुना जाता है। 'मोंथा (Montha)’ नाम इसी लिस्ट से लिया गया है।

Cyclone Montha: क्या होता है मोंथा का अर्थ?


मोंथा नाम थाईलैंड ने सुझाया था और इसका उच्चारण ‘मॉन-था’ किया जाता है। 26-27 अक्टूबर 2025 को जब भारत मौसम विभाग ने इसे चक्रवाती तूफान घोषित किया, तब थाईलैंड द्वारा दिए गए नाम ‘मोंथा’ को आधिकारिक रूप से इस साइक्लोन के लिए चुना गया। थाई भाषा में ‘मोंथा’ शब्द का अर्थ 'सुगंधित फूल' या सुंदर फूल होता है। यह नाम प्रकृति की सुंदरता और शांति का प्रतीक माना जाता है।

पिछले 10 सालों में आए प्रमुख साइक्लोन और उनके नामों का अर्थ

वर्षसाइक्लोन का नामनाम देने वाला देशअर्थ
2024रेमल (Remal)ओमानरेत या रेत का तूफान
2023मोचा (Mocha)यमनयमन के एक ऐतिहासिक बंदरगाह का नाम
2022सित्रांग (Sitrang)थाईलैंडएक प्रकार का सितारा
2021यास (Yaas)ओमान‘जैस्मिन’ यानी चमेली फूल
2020अम्फान (Amphan)थाईलैंडआकाश या आकाशीय शक्ति
2019फेनी (Fani)बांग्लादेशसर्प या फन वाला नाग
2018तितली (Titli)भारतएक रंग-बिरंगी तितली
2017ओखी (Ockhi)बांग्लादेश‘आंख’ या ‘देखने वाली’
2016वरधा (Vardah)पाकिस्तानगुलाब का फूल
2015कमन (Komen)थाईलैंडघुमावदार या घूमने वाला

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 02:05 pm

Hindi News / Education News / Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sardar Vallabhbhai Patel Education: कैसे बने बैरिस्टर और कब मिली ‘सरदार’ की उपाधि

Sardar Vallabhbhai Patel
शिक्षा

ADM ने जानकारी मांगी तो मत्स्य विवि ने छात्र के घर भेजी आंसर शीट

अलवर

NHAI Recruitment 2025: एनएचएआई में युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

NHAI Recruitment 2025
शिक्षा

Sainik School Admission: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, जान लें एग्जाम डेट और परीक्षा पैटर्न

Sainik School Admission
शिक्षा

CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, 17 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, यहां देखें डेट शीट

CBSE Date Sheet 2026 Released
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.