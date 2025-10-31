Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में इस समय चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे ‘साइक्लोनिक स्टॉर्म’ घोषित कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह तूफान शुक्रवार शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास तट से टकरा सकता है। तूफान की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तटीय जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ‘मोंथा’ नाम कहां से आया और इसका अर्थ क्या है।