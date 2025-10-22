Deepika Padukone v/s Ranveer Singh, जानिए दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा



बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी अच्छे हैं। रणवीर सिंह के एक्टिंग को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं। उनके पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो रणवीर ने मुंबई के 'एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्‍स' से पढ़ाई की है। मुंबई से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने विदेश का रुख किया। उन्होंने अमेरिका की 'इंडियाना यूनिवर्सिटी' से 'बैचलर ऑफ आर्ट्स' की डिग्री भी हासिल की। पढ़ाई के बाद रणवीर सिंह एक्टिंग फील्ड में पूरी तरीके से रम गए।