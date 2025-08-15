Delhi High Court Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए कोर्ट अटेंडेंट भर्ती, ऐसे करें आवेदन

Delhi High Court Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कोर्ट अटेंडेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है जिससे ज्यादा उम्मीदवार इस मौके का फायदा उठा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 24 सितंबर 2025 तक चलेगी।