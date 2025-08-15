Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Delhi High Court Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए कोर्ट अटेंडेंट भर्ती, ऐसे करें आवेदन

Delhi High Court Vacancy 2025: DSSSB ने कोर्ट अटेंडेंट के 334 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास उम्मीदवार 26 अगस्त से 24 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां देखें भर्ती, योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।

भारत

Rahul Yadav

Aug 15, 2025

Delhi High Court Vacancy 2025
Delhi High Court Vacancy 2025 (Image: Freepik)

Delhi High Court Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कोर्ट अटेंडेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है जिससे ज्यादा उम्मीदवार इस मौके का फायदा उठा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 24 सितंबर 2025 तक चलेगी।

कुल पद और रिक्तियां

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 334 पद भरे जाएंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है।

ये भी पढ़ें

CBSE का फिर एक नया नियम, बिना इस ID के बिना नहीं होगा स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है ये?
शिक्षा
CBSE APAAR ID Mandatory 2026
पद का नामपदों की संख्या
कोर्ट अटेंडेंट295
कोर्ट अटेंडेंट (S)22
कोर्ट अटेंडेंट (L)1
रूम अटेंडेंट (H)13
सिक्योरिटी अटेंडेंट3

कैटेगेरी के हिसाब से वैकेंसी

कैटेगेरी पदों की संख्या
अनारक्षित (UR)86
ओबीसी120
एससी23
एसटी34
ईडब्ल्यूएस71

योग्यता और आयु सीमा

  • अभ्यर्थी का 10वीं पास या समकक्ष योग्यता होना जरूरी है।
  • आईटीआई सर्टिफिकेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी

  • पे लेवल: 03 (7th CPC), ग्रुप C
  • वेतन: सरकारी नियमों के अनुसार

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा (100 प्रश्न, 100 अंक, समय 150 मिनट)
  • साक्षात्कार

आवेदन शुल्क

  • सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस: 100 रुपये
  • एससी, एसटी, पीएच: कोई शुल्क नहीं

कैसे करें आवेदन?

  • DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएं।
  • नया रजिस्ट्रेशन करें।
  • लॉगिन कर फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
  • फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें

स्कूल में छुट्टी लेना अब पड़ेगा भारी, CBSE ने लागू किया सख्त अटेंडेंस नियम, आप भी जानें
शिक्षा
CBSE Schools Leave Rules

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 08:06 pm

Hindi News / Education News / Delhi High Court Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए कोर्ट अटेंडेंट भर्ती, ऐसे करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.