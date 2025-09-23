Delhi Police Physical Details: कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए कितनी हाइट चाहिए?, जान लें महिलाओं के लिए जरुरी योग्यता

Delhi Police Physical Details: दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) के पद के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7565 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए भी 2496 पद आरक्षित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक चलेगी।
भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए गए हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर तय की गई है, वहीं उनकी छाती 81 सेमी होनी चाहिए और फुलाव के बाद यह 85 सेमी तक पहुंचनी चाहिए। इसमें अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों तथा दिल्ली पुलिस के वर्तमान, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के पुत्रों को ऊंचाई और छाती दोनों में पांच सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी।
|आयु सीमा
|1600 मीटर दौड़
|लॉन्ग जंप
|हाई जंप
|30 वर्ष तक
|6 मिनट
|14 फीट
|3'9"
|30 से 40 वर्ष तक
|7 मिनट
|13 फीट
|3'6"
|40 वर्ष से ऊपर
|8 मिनट
|12 फीट
|3'3"
दूसरी ओर महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर रखी गई है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थिनियों को दो सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यह छूट दिल्ली पुलिस में कार्यरत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों की बेटियों को भी मिलेगी।
|आयु सीमा
|1600 मीटर दौड़
|लॉन्ग जंप
|हाई जंप
|30 वर्ष तक
|8 मिनट
|10 फीट
|3'0"
|30 से 40 वर्ष तक
|9 मिनट
|9 फीट
|2'9"
|40 वर्ष से ऊपर
|10 मिनट
|8 फीट
|2'6"
इस भर्ती के लिए जरुरी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के बच्चों या विशेष कैटेगेरी के लिए 11वीं पास भी मान्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है (सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी)। पुरुष उम्मीदवारों के पास LMV (मोटरसाइकिल/कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE): SSC द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा (PE&MT) परीक्षा होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित (केवल क्वालिफाइंग नेचर की) की जाएगी।डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन PE&MT के समय होगा। उसके बाद अंत में मेडिकल टेस्ट दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट केवल लिखित परीक्षा (CBE) के अंकों पर आधारित होगी।