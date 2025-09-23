Delhi Police Physical Details: कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए कितनी हाइट चाहिए?, जान लें महिलाओं के लिए जरुरी योग्यता

Delhi Police Physical Details: दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) के पद के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 7565 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए भी 2496 पद आरक्षित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक चलेगी।