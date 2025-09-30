Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली एक और भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रूपये के तहत वेतन मिलेगा। भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा, जिनमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा (PET और PMT), कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट शामिल है।लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसकी अवधि 90 मिनट होगी। इसमें कुल 100 mcq प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अंतिम मेरिट CBT परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और NCC जैसी गतिविधियों से मिलने वाले बोनस अंक को जोड़कर बनाई जाएगी।

जनरल अवेयरनेस: 20 प्रश्न (20 अंक)

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अरिथमेटिक): 20 प्रश्न (20 अंक)

जनरल इंटेलिजेंस: 25 प्रश्न (25 अंक)

इंग्लिश लैंग्वेज: 25 प्रश्न (25 अंक)

कंप्यूटर फंडामेंटल, MS Excel, MS Word, इंटरनेट, WWW, ब्राउजर आदि: 10 प्रश्न (10 अंक)