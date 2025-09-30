Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली एक और भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

दिल्ली पुलिस में लगातार कई भर्तियां निकली हैं। इससे पहले भी दो और भर्तियां दिल्ली पुलिस में आ चुकी है। अब 12वीं पास युवाओं के लिए फिर से एक भर्ती निकली है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 30, 2025

Delhi Police Vacancy 2025

Delhi Police Vacancy 2025(AI Image-Freepik)

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस ने एक और भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी इच्छुक और योग्य युवा इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 20 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का पहला चरण दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित होने की संभावना है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है, जबकि फॉर्म में सुधार का मौका 27 से 29 अक्टूबर तक मिलेगा।

Delhi Police Head Constable Bharti: इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 509 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 341 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 168 पद आरक्षित हैं। पुरुष वर्ग में अनारक्षित के लिए 168 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 पद, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 13 पद आरक्षित हैं।
महिला वर्ग में अनारक्षित- 82, ईडब्ल्यूएस-17, ओबीसी- 38, एससी-24 और एसटी के 07 पद आरक्षित हैं।

Delhi Police Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा में न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। (आयु की गणना 01 जुलाई 2025 से की जाएगी)। अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2000 से पहले और 01 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी।

Delhi Police Bharti 2025: सैलरी और चयन प्रक्रिया

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रूपये के तहत वेतन मिलेगा। भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा, जिनमें कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा (PET और PMT), कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट शामिल है।लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसकी अवधि 90 मिनट होगी। इसमें कुल 100 mcq प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अंतिम मेरिट CBT परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और NCC जैसी गतिविधियों से मिलने वाले बोनस अंक को जोड़कर बनाई जाएगी।
जनरल अवेयरनेस: 20 प्रश्न (20 अंक)
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अरिथमेटिक): 20 प्रश्न (20 अंक)
जनरल इंटेलिजेंस: 25 प्रश्न (25 अंक)
इंग्लिश लैंग्वेज: 25 प्रश्न (25 अंक)
कंप्यूटर फंडामेंटल, MS Excel, MS Word, इंटरनेट, WWW, ब्राउजर आदि: 10 प्रश्न (10 अंक)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

30 Sept 2025 01:10 pm

Published on:

30 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Education News / Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली एक और भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: एमबीबीएस कोर्स में NRI कोटे की फीस मैनेजमेंट फीस से 2.5 गुना ज्यादा, हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी

जयपुर

NEET PG 2025 Counselling: कब शुरू होगी नीट 2025 की काउंसलिंग? जानें संभावित तिथि और पूरी प्रक्रिया

NEET PG 2025 counselling date, NEET PG 2025 counselling schedule, NEET PG counselling process 2025, NEET PG 2025 seat allotment, NEET PG 2025 counselling registration,
शिक्षा

MP Police कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

MP Police Constable Vacancy 2025
शिक्षा

JEE Main 2026 के लिए NTA की अहम सलाह, अक्टूबर 2025 से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, देखें एडवाइजरी

JEE Main 2026 NTA Advisory for Students
शिक्षा

कौन थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, पीएम से बन गए थे सीएम, जानिए इसके पीछे का रोचक कारण

First Chief Minister Of Bihar Shri Krishna Singh
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.