DU Final Semester Exam 2021: फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्द लेगी फैसला, यहां पढ़ें

DU Final Semester Exam 2021: दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्द ही फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फैसला लेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विद्यार्थियों को जरुरी सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं मई और जून के बीच आयोजित होना प्रस्तावित है। डीयू ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कोविड -19 के मद्देनजर यूजीसी के दिशा निर्देशों और MoEd और MHA की सलाह के अनुसार ही मई-जून परीक्षाओं का आयोजन करेगा। परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय भी स्थिति का जायजा लेगा और अपने निर्णय के साथ सामने आएगा।

University of Delhi will conduct the final examinations( May-June 2021) in compliance with UGC guidelines and advisory from MoEd and MHA in view of the Covid-19.#StaySafeStayHealthy

