बॉलीवुड के ‘हीमैन’ Dharmendra ने सिर्फ इस क्लास तक की है पढ़ाई, एक्टिंग के लिए राजी नहीं थे धर्मेंद्र के पिता



धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपने हरफनमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका पांच दशक का लंबा अभिनय का करियर रहा है। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं। जिसमें शोले, नसीब, नया जमाना, यमला पगला दीवाना, अपने जैसी कई सुपरहिट फिल्म शामिल है। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि उनके पिता एक्टर बनने के फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने बताया था कि उनके पिता को लगता था कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। धर्मेंद्र की मां ने हमेशा उनका साथ दिया।