DHSE Kerala Plus Two Result 2020 आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित, ऐसे करें चेक

DHSE Kerala Plus Two Result 2020 : उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय केरल (Directorate of Higher Secondary Education Kerala) (DHSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर केरल प्लस 2 रिजल्ट 2020 (Kerala Plus Two Results 2020) या डीएचएसई कक्षा 12 परिणाम 2020 (DHSE Class 12 Results 2020) घोषित कर दिया है। जिन छात्र-छात्राओं ने डीएचएसई केरल प्लस 2 परीक्षा (DHSE Kerala plus two exams) दी थी, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।