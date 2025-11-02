Diljit Dosanjh का KBC में कमाल, मुश्किल फिल्मी सवाल का जवाब देकर जीते 50 लाख, जानिये क्या था सवाल



जब सवाल की बात करें तो दिलजीत दोसांझ से सिंगर और गाने को लेकर एक सवाल पूछा गया था। सवाल ये था, 'दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत में बजने वाली मूल धुन किस प्रसिद्ध संगीतकार ने बनाई थी?' इसके लिए चार ऑप्शन भी दिया गया था। जिसमें A. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, B. पंडित रविशंकर, C. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, D. डॉ. एल. सुब्रमण्यम। सवाल लके जवाब में दिलजीत संशय में पड़ गए थे। पंडित रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया के बीच उलझे दिलजीत पहले तो लाइफलाइन लेने से झिझक गए। लेकिन अमिताभ बच्च ने उन्हें समझाया कि लाइफलाइन लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। इसके बाद दिलजीत ने 50-50 लाइफलाइन का सहारा लिया। दो विकल्प हटे और उनके सामने बचे सिर्फ B (पंडित रविशंकर) और D (डॉ. एल. सुब्रमण्यम)। जिसके बाद हंसते हुए दिलजीत बोले, 'मुझे तो पहले से लग रहा था कि पंडित रविशंकर ही सही जवाब है। अब तो 50-50 लेकर मैंने लाइफलाइन बर्बाद कर दी।' जिसके बाद आखिरकार उन्होंने उसी विकल्प पर भरोसा जताया। जो सही निकला। इस सही जवाब के साथ उन्होंने 50 लाख रुपये अपने नाम कर लिए।