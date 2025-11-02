Diljit Dosanjh का KBC में कमाल, मुश्किल फिल्मी सवाल का जवाब देकर जीते 50 लाख, जानिये क्या था सवाल

Diljit Dosanjh(Image-Instagram/diljitdosanjh)
Diljit Dosanjh मशहूर गायक और एक्टर हैं। अपनी फिल्मों और कंसर्ट को लेकर दिलजीत दोसांझ मीडिया और सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ ट्रेंडिंग रियलिटी शो 'KBC' यानी 'कौन बनेगा करोड़पति' में पहुंचे थे। इस गेम में उन्होंने 50 लाख रुपया भी जीता। खेल के आखिरी में दिलजीत 7 करोड़ रुपये के सवाल से बस दो कदम दूर थे, तभी एपिसोड का समय समाप्त हो गया। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर उनसे कौन सा सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देकर उन्होंने 50 लाख रुपया जीता।
जब सवाल की बात करें तो दिलजीत दोसांझ से सिंगर और गाने को लेकर एक सवाल पूछा गया था। सवाल ये था, 'दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत में बजने वाली मूल धुन किस प्रसिद्ध संगीतकार ने बनाई थी?' इसके लिए चार ऑप्शन भी दिया गया था। जिसमें A. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, B. पंडित रविशंकर, C. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, D. डॉ. एल. सुब्रमण्यम। सवाल लके जवाब में दिलजीत संशय में पड़ गए थे। पंडित रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया के बीच उलझे दिलजीत पहले तो लाइफलाइन लेने से झिझक गए। लेकिन अमिताभ बच्च ने उन्हें समझाया कि लाइफलाइन लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। इसके बाद दिलजीत ने 50-50 लाइफलाइन का सहारा लिया। दो विकल्प हटे और उनके सामने बचे सिर्फ B (पंडित रविशंकर) और D (डॉ. एल. सुब्रमण्यम)। जिसके बाद हंसते हुए दिलजीत बोले, 'मुझे तो पहले से लग रहा था कि पंडित रविशंकर ही सही जवाब है। अब तो 50-50 लेकर मैंने लाइफलाइन बर्बाद कर दी।' जिसके बाद आखिरकार उन्होंने उसी विकल्प पर भरोसा जताया। जो सही निकला। इस सही जवाब के साथ उन्होंने 50 लाख रुपये अपने नाम कर लिए।
इस शो के दौरान ही जब अमिताभ बच्चन ने बताया कि समय अब खत्म हो गया है, तो दिलजीत ने मजाक में कहा, 'मैं हारा नहीं हूं, मेरे पैसे दे दो। मेरे पास अभी एक लाइफलाइन बची है, और दो सवाल भी बाकी हैं, मैं सबके जवाब दूंगा।' उनकी इस बात पर दर्शक ठहाके लगाने लगे। एपिसोड के दौरान दिलजीत दोसांझ ने अपने बचपन की भी कई यादें भी शेयर की। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि सर, बचपन में मैं आपकी फिल्में दूरदर्शन पर देखा करता था। जब आपकी या धर्मेंद्र सर की फिल्म आती थी, तो बहुत मजा आता था। क्योंकि उसमें एक्शन और मारधाड़ होती थी।
