सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें CAT Admit Card 2025, Direct Link, iimcat.ac.in

CAT Admit Card Download: CAT Admit Card को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाली Common Admission Test (CAT) 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा देशभर के 21 IIM सहित अन्य शीर्ष मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।