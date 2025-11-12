Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें CAT Admit Card 2025, Direct Link, iimcat.ac.in

CAT Admit Card 2025 जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 12, 2025

CAT Admit Card 2025

CAT Admit Card 2025 Released(Image-Freepik)

CAT Admit Card Download: CAT Admit Card को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाली Common Admission Test (CAT) 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा देशभर के 21 IIM सहित अन्य शीर्ष मैनेजमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।

CAT Exam 2025: इस तारीख को होगी परीक्षा


CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को देशभर के लगभग 170 शहरों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे यानी 120 मिनट की होगी। इस साल लगभग 2.95 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक संख्या है। परीक्षा का परिणाम जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।

CAT Admit Card Download: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थियों को iimcat.ac.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर ‘CAT 2025 Admit Card’ लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लें।
आईडी और पासवर्ड दर्ज करके आईडी लॉगिन की जा सकती है।
अपनी प्रोफाइल से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

CAT Admit Card 2025 Direct Link

CAT 2025: इन संस्थानों में मिलेगा एडमिशन


CAT स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को देश के प्रमुख IIM जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड, रोहतक, रांची, रायपुर, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर, अमृतसर, सिरमौर, बोध गया, संबलपुर, नागपुर, विशाखापत्तनम, जम्मू और शिलांग में एडमिशन का मौका मिलेगा।

