सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे ICAI CA Admit Card, इन तारीखों पर होगी परीक्षा

ICAI CA Admit Card: Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सितंबर 2025 से होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और एसएसपी पोर्टल का पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, फोटो, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम व पता, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा तिथियां और अन्य आवश्यक निर्देश दिए होंगे।