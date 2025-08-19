Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे ICAI CA Admit Card, इन तारीखों पर होगी परीक्षा

ICAI CA Exam: परीक्षा तारीखों की बात करें तो CA Foundation exam 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। वहीं CA इंटरमीडिएट परीक्षा...

भारत

Anurag Animesh

Aug 19, 2025

ICAI CA Admit Card Released
ICAI CA Admit Card Released

ICAI CA Admit Card: Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सितंबर 2025 से होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और एसएसपी पोर्टल का पासवर्ड की जरुरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, फोटो, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम व पता, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा तिथियां और अन्य आवश्यक निर्देश दिए होंगे।

ICAI CA Exam: इन तारीखों पर होंगी परीक्षाएं

परीक्षा तारीखों की बात करें तो CA Foundation exam 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। वहीं CA इंटरमीडिएट परीक्षा 4 से 15 सितंबर तक चलेगी। ग्रुप 1 के पेपर 4, 7 और 9 सितंबर और ग्रुप 2 के पेपर 11, 13 और 15 सितंबर को आयोजित किये जाएंगे। CA फाइनल परीक्षा भी सितंबर में होगी। जिसमें ग्रुप 1 के पेपर 3, 6 और 8 सितंबर और ग्रुप 2 के पेपर 10, 12 और 14 सितंबर को आयोजित होगी

ICAI CA Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "एडमिट कार्ड" लिंक पर क्लिक करें।
परीक्षा (CA इंटरमीडिएट या CA फाइनल) का चयन करें।
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सेव करके रख लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Aug 2025 09:04 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे ICAI CA Admit Card, इन तारीखों पर होगी परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.