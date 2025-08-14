सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें RSMSSB Patwari Admit Card 2025, 17 अगस्त को होगी परीक्षा

RSMSSB Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग आरएसएसबी ने पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए RSMSSB Patwari Admit Card 2025 जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाना है। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 से 12:00 तक और दूसरी शिफ्ट 3:00 से शाम 6:00 तक होगा।इस भर्ती के माध्यम से 3705 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है।