सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे SSC CHSL Admit card, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Admit card को लेकर अहम अपडेट आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने टियर-1 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि डालनी होगी। यदि किसी उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं है, तो वह एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से भी लॉग इन कर सकता है। इसके अलावा, उम्मीदवार अपना नाम और जन्म तिथि दर्ज करके भी रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं और फिर उसका उपयोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं।