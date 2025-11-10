सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे SSC CHSL Admit card, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Admit card Released(Image-Freepik)
SSC CHSL Admit card को लेकर अहम अपडेट आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने टियर-1 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि डालनी होगी। यदि किसी उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी याद नहीं है, तो वह एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से भी लॉग इन कर सकता है। इसके अलावा, उम्मीदवार अपना नाम और जन्म तिथि दर्ज करके भी रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं और फिर उसका उपयोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होती है, जैसे परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग टाइम आदि। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या व्यक्तिगत डिटेल्स में कोई त्रुटि हो, तो तुरंत आयोग से संपर्क करें। एडमिट कार्ड में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में कौन-से डाक्यूमेंट्स साथ ले जाने हैं, कौन-सा पेन उपयोग करना है और किन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में लाना वर्जित है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
एसएससी सीएचएसएल 2025 की टियर-1 परीक्षा 12 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इस परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो चार सेक्शन, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पहले आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। वहां “संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 2025 (टियर-1) स्टेटस और ई-एडमिट कार्ड” वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन आईडी और जन्म तिथि भरनी होगी। जानकारी सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग