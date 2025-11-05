Patrika LogoSwitch to English

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

SSC: सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी के लिए होती है। यह एडमिट कार्ड नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस स्लिप को देखकर अपने यात्रा व रहने की व्यवस्था पहले से कर लें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 05, 2025

SSC CHSL Exam City Slip

SSC CHSL Exam City Slip OUT(Image-Freepik)

SSC CHSL Exam City Slip OUT: Staff Selection Commission (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा 2025 (टियर-1) के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह डॉक्यूमेंट उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें परीक्षा शहर, शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाती है। जिन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 8 नवंबर 2025 को निर्धारित है, वे अब ssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इस खबर में दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी सिटी स्लिप डाउनलोड किया जा सकता है।

SSC CHSL Exam City Slip क्या होता है?


ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी के लिए होती है। यह एडमिट कार्ड नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस स्लिप को देखकर अपने यात्रा व रहने की व्यवस्था पहले से कर लें। वहीं, SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 को अलग से 9 नवंबर 2025 के आसपास जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी होगी।

SSC CHSL Exam City Slip: ऐसे करें SSC CHSL 2025 सिटी स्लिप डाउनलोड

सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक ‘Information regarding the city slip of examination and Admission Certificate for the candidates of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2025 (Tier-I)’ पर क्लिक करें।
अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।
इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।

SSC CHSL Exam City Slip

NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर के 90 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा भी कर पाएंगे अप्लाई
शिक्षा
NABARD Recruitment 2025

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

शिक्षा

अमृता विश्वविद्यापीठम ने यूनेस्को चेयर की स्थापना की

समाचार

Punjab National Bank LBO Recruitment: पंजाब नेशनल बैंक में निकली बंपर वैकेंसी, LBO के 750 पदों पर होगी भर्ती

Punjab National Bank LBO Recruitment
शिक्षा

NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर के 90 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा भी कर पाएंगे अप्लाई

NABARD Recruitment 2025
शिक्षा

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी में होमगार्ड के पदों के लिए होगी भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन, देखें नोटिस

UP Home Guard Vacancy 2025
शिक्षा

Success Story: ऑनलाइन स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बनी कोटा की उर्वशी, 12th में 95% आए तो नाना बोले ‘IAS की कर लो तैयारी…’

कोटा
