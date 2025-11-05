सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Exam City Slip OUT(Image-Freepik)
SSC CHSL Exam City Slip OUT: Staff Selection Commission (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा 2025 (टियर-1) के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह डॉक्यूमेंट उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें परीक्षा शहर, शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाती है। जिन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 8 नवंबर 2025 को निर्धारित है, वे अब ssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इस खबर में दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी सिटी स्लिप डाउनलोड किया जा सकता है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी के लिए होती है। यह एडमिट कार्ड नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस स्लिप को देखकर अपने यात्रा व रहने की व्यवस्था पहले से कर लें। वहीं, SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 को अलग से 9 नवंबर 2025 के आसपास जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी होगी।
सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक ‘Information regarding the city slip of examination and Admission Certificate for the candidates of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2025 (Tier-I)’ पर क्लिक करें।
अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।
इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
