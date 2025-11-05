सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CHSL Exam City Slip, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Exam City Slip OUT: Staff Selection Commission (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा 2025 (टियर-1) के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह डॉक्यूमेंट उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें परीक्षा शहर, शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाती है। जिन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 8 नवंबर 2025 को निर्धारित है, वे अब ssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इस खबर में दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी सिटी स्लिप डाउनलोड किया जा सकता है।