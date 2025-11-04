NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर के 90 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा भी कर पाएंगे अप्लाई



चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें तीन चरण शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 850 रुपये फीस का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।