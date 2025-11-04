NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर के 90 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा भी कर पाएंगे अप्लाई

NABARD Recruitment 2025(Image-Freepik)
National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के कुल 91 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 4 दिन बाद शुरू होगी।
इस भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए (रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस) के 85 पद, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए (लीगल सर्विस) के 2 पद और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए (प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस) के 4 पद भरे जाएंगे। भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन भी देखा जा सकता है।
इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, पीजीडीएम, सीए, सीएस या आईसीडब्ल्यूए जैसी योग्यता होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो
उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें तीन चरण शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 850 रुपये फीस का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको Career Notices पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद Apply Here लिंक पर क्लिक करना होगा।
Click here for New Registration पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जरुरी डिटेल्स अपलोड कर दें।
इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर दें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग