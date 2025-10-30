सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें LIC AAO Prelims Result 2025, Direct Link



मेन्स परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 120 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है और यह 300 अंकों का होगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज व करेंट अफेयर्स, तथा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होंगे। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अंग्रेजी भाषा पर आधारित होगा जिसमें निबंध और पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग 25 अंकों का होगा और केवल क्वालीफाइंग पेपर है, यानी इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को 30 मिनट का समय मिलेगा।