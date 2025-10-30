Patrika LogoSwitch to English

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें LIC AAO Prelims Result 2025, Direct Link

LIC AAO: मेन्स परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 120 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है और यह 300 अंकों का होगा।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 30, 2025

LIC AAO Prelims Result 2025

LIC AAO Prelims Result 2025(Image-Freepik)

LIC AAO Result 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) पदों के लिए आयोजित प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर की जरुरत होगी।

LIC AAO 2025: कब हुई थी परीक्षा?


LIC की यह प्रीलिम्स परीक्षा 3 और 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर के 81 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के 410 पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट) के 350 पद शामिल हैं। जारी परिणाम के अनुसार, कुल 7,760 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और अब वे मेन्स परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। एलआईसी एएओ मेन्स परीक्षा की तारीख 8 नवंबर 2025 तय की गई है।

LIC AAO Exam 2025: मेन्स परीक्षा पैटर्न


मेन्स परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 120 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है और यह 300 अंकों का होगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज व करेंट अफेयर्स, तथा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होंगे। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अंग्रेजी भाषा पर आधारित होगा जिसमें निबंध और पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग 25 अंकों का होगा और केवल क्वालीफाइंग पेपर है, यानी इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को 30 मिनट का समय मिलेगा।

LIC AAO Prelims Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार अपना LIC AAO Result 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
इसके बाद होम पेज पर मौजूद “Results” सेक्शन में जाकर LIC AAO Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
उम्मीदवार इसमें अपना नाम या रोल नंबर (Ctrl+F) दबाकर खोज सकते हैं।
इसके बाद रिजल्ट फाइल डाउनलोड कर लें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

LIC AAO Prelims Result 2025 Direct Link

Updated on:

30 Oct 2025 09:18 am

Published on:

30 Oct 2025 09:17 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें LIC AAO Prelims Result 2025, Direct Link

