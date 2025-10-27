सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें MP Police Constable Admit card 2025, Direct Link, esp.mp.gov.in

MP Police Constable Admit card 2025 OUT: मध्य प्रदेश रोजगार सेवा बोर्ड (MPESB) ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि की जरुरत होगी। इसके मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।