सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें MP Police Constable Admit card 2025, Direct Link, esp.mp.gov.in

MP Police Constable Admit card: एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग टाइम और आवश्यक निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक जांच लें।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 27, 2025

MP Police Constable Admit card 2025

MP Police Constable Admit card 2025(Image-Freepik)

MP Police Constable Admit card 2025 OUT: मध्य प्रदेश रोजगार सेवा बोर्ड (MPESB) ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि की जरुरत होगी। इसके मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

MP Police Constable Exam 2025: एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी


एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग टाइम और आवश्यक निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक जांच लें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को कुछ डाक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे। जिसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025, मान्य फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी), हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

MP Police Constable Admit card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर “MP Police Constable Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
आवश्यक जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

