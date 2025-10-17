सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CGL Tier 1 आंसर-की, Direct Link

SSC CGL Tier 1 Answer Key को लेकर अहम अपडेट आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा टियर-1 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। SSC CGL टियर-1 परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, जबकि हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक की कटौती (Negative Marking) की जाती है। इसलिए उम्मीदवार आंसर की देखकर अपने सही और गलत उत्तरों की गिनती कर टेंटेटिव स्कोर निकाल सकते हैं।