सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC CGL Tier 1 आंसर-की, Direct Link

SSC CGL Tier 1(Image-Freepik)
SSC CGL Tier 1 Answer Key को लेकर अहम अपडेट आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा टियर-1 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। यह परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। SSC CGL टियर-1 परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, जबकि हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक की कटौती (Negative Marking) की जाती है। इसलिए उम्मीदवार आंसर की देखकर अपने सही और गलत उत्तरों की गिनती कर टेंटेटिव स्कोर निकाल सकते हैं।
आंसर-की देखने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ऊपर दिए गए ‘Answer Key’ टैब पर क्लिक करें।
यहां ‘Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidate’s Response Sheet’ से संबंधित नोटिस ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
लिंक खुलने पर आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा।
लॉगिन करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड (जो एडमिट कार्ड पर दिया गया है)दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी।
आप चाहें तो इसे PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
अगर किसी उम्मीदवार को किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। SSC आमतौर पर इसके लिए 3 से 7 दिन का समय देता है। आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवारों को हर प्रश्न पर एक निश्चित शुल्क भी देना होता है।
आंसर की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को रिजल्ट डेट का इंतजार है। आमतौर पर एसएससी प्रोविजनल आंसर की जारी होने के करीब 1.5 से 2 महीने के अंदर फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करता है। इस बार भी परिणाम नवंबर के अंत या दिसंबर 2025 की शुरुआत तक जारी होने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ssc.gov.in वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें ताकि SSC CGL Result 2025 और अन्य संबंधित अपडेट्स की जानकारी समय पर मिल सके।
