Drug Inspector Vacancy: ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जान लें एप्लीकेशन प्रोसेस

Drug Inspector Vacancy: सरकारी नौकरी की तालश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर सामने आया है।MPSC ने 100 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर के कुल 109 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।
आवेदन के लिए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं।
उसके बाद “Online Application” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें।
चयनित उम्मीदवारों को ₹41,800 से ₹1,32,300 प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद चयनित उम्मीदवारों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिकल डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए।