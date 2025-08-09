Drug Inspector Vacancy: ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जान लें एप्लीकेशन प्रोसेस

Drug Inspector Vacancy: सरकारी नौकरी की तालश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर सामने आया है।MPSC ने 100 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर के कुल 109 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।