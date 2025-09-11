DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का बढ़िया मौका, 1100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख 12 हजार तक मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के लिए जरुरी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास और 2 साल का D.El.Ed डिप्लोमा होना चाहिए। या 12वीं के बाद 4 वर्षीय B.El.Ed कोर्स या ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्षीय D.El.Ed डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थी ने CBSE द्वारा आयोजित CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास की होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार ने सेकेंडरी स्तर (10वीं) पर हिंदी, उर्दू या पंजाबी विषय में से कोई एक विषय पढ़ा हो। आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देखी जा सकती है।