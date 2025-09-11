Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का बढ़िया मौका, 1100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख 12 हजार तक मिलेगी सैलरी

DSSSB: आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रूपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC/ST, PwBD और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 11, 2025

DSSSB PRT Vacancy 2025
DSSSB PRT Vacancy 2025(Image-FreepiK)

DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का बढ़िया मौका शिक्षक बनने की तयारी कर रहे युवाओं के लिए आया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने प्राइमरी टीचर (Assistant Teacher - Primary) के 1100 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 सितंबर 2025 से दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2025 तय किया गया है। आवेदन DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर किया जा सकता है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 802/25 के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें दिल्ली शिक्षा विभाग और नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

DSSSB PRT Teacher Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए जरुरी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास और 2 साल का D.El.Ed डिप्लोमा होना चाहिए। या 12वीं के बाद 4 वर्षीय B.El.Ed कोर्स या ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्षीय D.El.Ed डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थी ने CBSE द्वारा आयोजित CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास की होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार ने सेकेंडरी स्तर (10वीं) पर हिंदी, उर्दू या पंजाबी विषय में से कोई एक विषय पढ़ा हो। आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से देखी जा सकती है।

DSSSB: इतनी मिलेगी सैलरी

DSSSB द्वारा चयनित असिस्टेंट टीचर्स को पे लेवल-06 के अंतर्गत 35,400 रूपये से 1,12,400 रूपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा अन्य भत्ते (Allowances) भी दिए जाएंगे, जिससे कुल वेतन और अधिक हो सकता है। ये पद ग्रुप-बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रूपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC/ST, PwBD और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।

DSSSB PRT Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाएं।
उसके बाद नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें, बेसिक डिटेल्स भरें और यूजर आईडी व पासवर्ड जनरेट करें।
लॉगइन करके आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
संबंधित विज्ञापन संख्या 802/25 को चुनें और पात्रता के अनुसार पोस्ट का चयन करें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

शिक्षा

Updated on:

11 Sept 2025 01:01 pm

Published on:

11 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Education News / DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का बढ़िया मौका, 1100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख 12 हजार तक मिलेगी सैलरी

