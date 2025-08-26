DSSSB Vacancy: दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता और आवेदन शुल्क

DSSSB Vacancy: दिल्ली हाईकोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज 26 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर तय किया गया है।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 334 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनमें 86 पद अनारक्षित, 120 पद ओबीसी, 23 पद एससी, 34 पद एसटी और 71 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती के तहत दो अलग-अलग विज्ञापनों के माध्यम से पद भरे जाएंगे। दूसरी भर्ती में कुल 20 पद शामिल हैं। जिसमें शॉफर/ड्राइवर और डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के पद शामिल हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी।
कोर्ट अटेंडेंट – 295 पद
कोर्ट अटेंडेंट (S) – 22 पद
कोर्ट अटेंडेंट (L) – 1 पद
रूम अटेंडेंट (H) – 13 पद
सिक्योरिटी अटेंडेंट – 3 पद
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास के साथ लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस और कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रूपये जमा करने होंगे। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग) से किया जाएगा।