DSSSB Vacancy: दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता और आवेदन शुल्क



इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास के साथ लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस और कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी जाएगी।