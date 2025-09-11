Patrika LogoSwitch to English

DU में नहीं देना होगा फी, du.ac.in और dsw.du.ac.in पर इस स्कीम के लिए ऐसे करें आवेदन

DU FSS Scheme 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। यूनिवर्सिटी ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए FSS (Financial Support Scheme) के तहत 100% फीस माफ करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा।

भारत

Anamika Mishra

Sep 11, 2025

DU FSS Scheme 2025, Delhi University fee waiver, DU 100 percent fee refund, FSS full fee scholarship DU, DU free education scheme,
DU FSS Scheme के लिए ऐसे करें आवेदन। (Image Source: Chatgpt)

Delhi University FSS Scheme: देशभर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखते हैं. लेकिन, कई बार पैसों की तंगी के कारण ये पना अधूरा रह जाता है। हालांकि, अब DU की खास FSS स्कीम से अब डीयू में पढ़ना संभव है। इस स्कीम में आपको फीस में 100 प्रतिशत छूट मिल सकती है। आइए जानते हैं इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा।

क्या है FSS स्कीम? (What Is FSS Scheme)

FSS यानी Financial Support Scheme दिल्ली विश्वविद्यालय की एक योजना है जिसका मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा में मदद देना है। इस स्कीम के तहत आपकी 100% फीस माफी सकती है।

कब से कर सकेंगे आवेदन? (Date for Application)

FSS स्कीम की शुरुआत, साल 2022 की गई थी, ताकि आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिल सके. इस स्कीम में आवेदन की तारीख10 सितंबर शुरू हो गई है। छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट du.ac.in और dsw.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता आवेदन? (Who can apply)

यह स्कीम डीयू के किसी भी विभाग, संस्थान या केंद्र में यूजी/पीजी में पढ़ रहे छात्रों के लिए है। जरूरी बात ये है कि फीस में छूट परिवार की वार्षिक आय के आधार पर दी जाएगी।

कितनी होनी चाहिए आय? (What Should Be The Income)

अगर परिवार की सालाना आय 4,00,000 रुपये से कम है तो – 100% तक फीस में छूट मिल सकती है।
4,00,001 रुपये से 8,00,000 रुपये के बीच की आय होने पर – 50 प्रतिशत तक फीस में छूट मिल सकती है।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Required Documents)

  • ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल सर्टिफिकेट या 2024-25 के लिए जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • परिवार के सभी सदस्यों का पैन कार्ड
  • साइन किया हुआ शपथ पत्र
  • पिछले साल की परीक्षा मार्कशीट
  • लेटेस्ट फीस रसीद
  • बैंक पासबुक

शिक्षा

Published on:

11 Sept 2025 04:10 pm

Hindi News / Education News / DU में नहीं देना होगा फी, du.ac.in और dsw.du.ac.in पर इस स्कीम के लिए ऐसे करें आवेदन

