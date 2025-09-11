DU में नहीं देना होगा फी, du.ac.in और dsw.du.ac.in पर इस स्कीम के लिए ऐसे करें आवेदन

Delhi University FSS Scheme: देशभर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखते हैं. लेकिन, कई बार पैसों की तंगी के कारण ये पना अधूरा रह जाता है। हालांकि, अब DU की खास FSS स्कीम से अब डीयू में पढ़ना संभव है। इस स्कीम में आपको फीस में 100 प्रतिशत छूट मिल सकती है। आइए जानते हैं इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा।
FSS यानी Financial Support Scheme दिल्ली विश्वविद्यालय की एक योजना है जिसका मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा में मदद देना है। इस स्कीम के तहत आपकी 100% फीस माफी सकती है।
FSS स्कीम की शुरुआत, साल 2022 की गई थी, ताकि आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिल सके. इस स्कीम में आवेदन की तारीख10 सितंबर शुरू हो गई है। छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट du.ac.in और dsw.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
यह स्कीम डीयू के किसी भी विभाग, संस्थान या केंद्र में यूजी/पीजी में पढ़ रहे छात्रों के लिए है। जरूरी बात ये है कि फीस में छूट परिवार की वार्षिक आय के आधार पर दी जाएगी।
अगर परिवार की सालाना आय 4,00,000 रुपये से कम है तो – 100% तक फीस में छूट मिल सकती है।
4,00,001 रुपये से 8,00,000 रुपये के बीच की आय होने पर – 50 प्रतिशत तक फीस में छूट मिल सकती है।