DU में नहीं देना होगा फी, du.ac.in और dsw.du.ac.in पर इस स्कीम के लिए ऐसे करें आवेदन

Delhi University FSS Scheme: देशभर के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखते हैं. लेकिन, कई बार पैसों की तंगी के कारण ये पना अधूरा रह जाता है। हालांकि, अब DU की खास FSS स्कीम से अब डीयू में पढ़ना संभव है। इस स्कीम में आपको फीस में 100 प्रतिशत छूट मिल सकती है। आइए जानते हैं इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा।