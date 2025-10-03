IIT-IIM Placement: क्या H-1B वीजा नियम बदलने से IIT-IIM प्लेसमेंट पर पड़ेगा असर?

कई भारतीय हालिया अमेरिकी वीजा नीतियों से निराश हैं, लेकिन जो छात्र पहले से ही अमेरिका में हैं और इस साल स्नातक हो रहे हैं, वे अब स्वदेश लौटने पर विचार कर सकते हैं। भारत के कार्यबल पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।नए एच-1बी वीजा से कम संख्या में प्रस्थान और अधिक संख्या में रिटर्न के कारण भारत के मध्य-स्तरीय तकनीकी कार्यबल पर दबाव बढ़ जाएगा, जबकि विदेश में अधिकांश भूमिकाएं विशेष प्रतिभाओं द्वारा भरी जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में आईटी कंपनियों के राजस्व में मंदी का अनुभव हो सकता है - मध्यम आकार की कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनियों के इससे बेहतर तरीके से निपटने की संभावना है।