UPSC New Guidelines: धोखाधड़ी रोकने के लिए अब यूपीएससी ऐसे करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफाई, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

UPSC Document Verification Rules: परीक्षाओं में धोखाधड़ी और फर्जी प्रमाण पत्रों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष अजय कुमार ने बुधवार को कहा कि भर्ती निकाय उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से स्वीकार करना शुरू करेगा। बुधवार को आयोग द्वारा अपने शताब्दी समारोह में कुमार ने दूरदर्शन द्वारा प्रसारित एक वर्चुअल टाउन हॉल को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ईमेल के माध्यम से भेजे गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उम्मीदवारों के प्रश्नों के उत्तर दिए।