Top 7 Medical Courses: 12वीं के बाद डॉक्टर बनने की है चाहत? ये 7 मेडिकल कोर्स हैं बेस्ट

12वीं के बाद बेस्ट मेडिकल कोर्स। (Image Source: Gemini AI)
Medical Courses After 12th: कक्षा 12 में पीसीबी लेने वाले छात्रों के लिए, चिकित्सा में करियर चुनना एक सपने जैसा है। चिकित्सा को लंबे समय से एक महत्वपूर्ण पेशा माना गया है। हालांकि, एमबीबीएस ज्यादातर लोगों का सपना बना हुआ है, लेकिन यह अकेला रास्ता नहीं है। दंत चिकित्सा और फिजियोथेरेपी से लेकर फार्मेसी और नर्सिंग तक, कई कोर्स भारत और विदेशों में अवसरों के साथ संतोषजनक करियर प्रदान करते हैं।
पीसीबी वाले ज्यादातर छात्रों के लिए, एमबीबीएस पहली पसंद है और इसके कई अच्छे कारण भी हैं। यह डॉक्टर बनने का प्रवेश द्वार है, एक ऐसा करियर जो सम्मान और जिम्मेदारी का संगम है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें एक साल की इंटर्नशिप भी शामिल है, जहां छात्र देखरेख में मरीजों का इलाज करते हैं। इसमें प्रवेश नीट-यूजी के जरिए होता है, जो इसे देश के सबसे प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रमों में से एक बनाता है।
दंत चिकित्सा तेजी से सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर रही है। बीडीएस डिग्री आपको दंत चिकित्सक के रूप में अभ्यास करने का अवसर देती है, लेकिन इसका दायरा बुनियादी दंत चिकित्सा से कहीं आगे जाता है। आजकल, मुह के स्वास्थ्य और सौंदर्य की बढ़ती मांग के कारण कई ग्रेजुएट्स कॉस्मेटिक और सौंदर्य दंत चिकित्सा की ओर रुख कर रहे हैं।
नर्सिंग की डिग्री के साथ, छात्र अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी सेवाओं में काम कर सकते हैं, या विदेश में उन्नत प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। ऐसी दुनिया, जहां प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की निरंतर आवश्यकता होती है, नर्सिंग सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली करियर विकल्पों में से एक है।
यदि आप प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में रुचि रखते हैं, तो बीएएमएस (आयुर्वेद) और बीएचएमएस (होम्योपैथी) जैसे आयुष पाठ्यक्रम आपके लिए सही हो सकते हैं। ये कार्यक्रम पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के पहलुओं के साथ जोड़ते हैं।
बी-फार्मा के छात्र दवाओं, फॉर्मूलेशन और फार्माकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, जिससे उन्हें अस्पतालों, नैदानिक अनुसंधान, दवा उद्योग और नियामक सेवाओं में काम करने की विशेषज्ञता हासिल होती है। यह उच्च अध्ययन और वैश्विक करियर के अवसरों के लिए एक कदम भी है।
फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को चोटों से उबरने, दर्द को नियंत्रित करने और गतिशीलता वापस पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल चिकित्सा और जीवनशैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने के साथ, फिजियोथेरेपिस्टों की मांग भी बढ़ रही है। बीपीटी की डिग्री अस्पतालों, निजी क्लीनिकों, खेल अकादमियों या वेलनेस सेंटरों में करियर बना सकती है।
डॉक्टरों और नर्सों के अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा हिस्सा एलाइड हेल्थ पेशेवरों पर निर्भर करता है। व्यावसायिक चिकित्सा, ऑप्टोमेट्री और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे पाठ्यक्रम छात्रों को निदान, उपचार और पुनर्वास में सहायता के लिए प्रशिक्षित करते हैं।
