Top 7 Medical Courses: 12वीं के बाद डॉक्टर बनने की है चाहत? ये 7 मेडिकल कोर्स हैं बेस्ट

पीसीबी वाले ज्यादातर छात्रों के लिए, एमबीबीएस पहली पसंद है और इसके कई अच्छे कारण भी हैं। यह डॉक्टर बनने का प्रवेश द्वार है, एक ऐसा करियर जो सम्मान और जिम्मेदारी का संगम है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें एक साल की इंटर्नशिप भी शामिल है, जहां छात्र देखरेख में मरीजों का इलाज करते हैं। इसमें प्रवेश नीट-यूजी के जरिए होता है, जो इसे देश के सबसे प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रमों में से एक बनाता है।