Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Mahesh Panda OPSC: जानिए कौंन है ओडिशा के दृष्टिहीन शिक्षक, बचपन में आंखों की रोशनी खोकर भी सिविल सेवा परीक्षा में रचा इतिहास

Mahesh Panda OPSC Journey: सच्ची मेहनत और लगन के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। इस बात को सच कर दिखाया है ओडिशा के दृष्टिहीन शिक्षक महेश पांडा ने, जिन्होंने बचपन में आंखों की रोशनी खोने के बावजूद न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाकर इतिहास रच दिया।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Sep 29, 2025

Mahesh Panda OPSC success story, Odisha blind teacher OPSC, Visually impaired civil servant India, Mahesh Panda journey, Inspirational story of blind teacher Mahesh Panda,

Mahesh Panda OPSC Success Story (Image Source Patrika.com)

OPSC Success Story: कहते हैं अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता है। इस बात को ओडिशा के जाजपुर जिला के शिक्षक महेश पांडा ने सच कर दिखाया है। महेश पांडा पेशे से शिक्षक हैं और वो बचपन से दृष्टीहीन हैं। लेकिन, इसके बावजूद उन्होंने ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा 2023 में सफलता हासिल की है। इस परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए। उन्होंने इस परीक्षा में 300वीं रैंक हासिल की और यह उनका तीसरा प्रयास था।

कौन हैं महेश पांडे

जाजपुर जिले के कोरेई प्रखंड के बड़ा बिरुहान गांव के निवासी महेश ने बचपन में ही आखों की रोशनी खो दी थी। वह अपने पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता लक्ष्मी नारायण खेती करके अपने सात परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करते थे। बचपन से ही लाख कोशिसों और बेहतर इलाज और राज्य के कई नेत्र अस्पतालों में इलाज के बावजूद डॉक्टर महेश की दृष्टि वापस नहीं ला पाए।

पढ़ाई-लिखाई

पांडा ने 2009 में नुआपाड़ा स्थित दृष्टिबाधित विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने रावेनशॉ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय से बीएड और उत्कल विश्वविद्यालय से ओडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उनकी उच्च शिक्षा स्थानीय दानदाताओं और कटक में युग निर्माण विद्या परिषद और गायत्री मिशन जैसे संगठनों की मदद से संभव हो सकी, जिन्होंने उनकी पढ़ाई को प्रायोजित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। महेश साल 2016 से कटक जिले के अथागढ़ के कुलेइलो स्थित आदर्श विद्यालय में उड़िया शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षक होते हुए वह सिविस सर्विस की परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई।

महेश ने सहयोग के लिए दिया धन्यवाद

महेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के अटूट सहयोग को दिया। अब वह राज्य प्रशासन में अपनी नई भूमिका के माध्यम से ओडिशा के लोगों की सेवा करने की आशा रखते हैं। ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें 398 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए।

ये भी पढ़ें

Dussehra 2025 Holiday : यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 5 राज्यों में दशहरा पर कितने दिन बंद हैं स्कूल
शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

29 Sept 2025 01:50 pm

Hindi News / Education News / Mahesh Panda OPSC: जानिए कौंन है ओडिशा के दृष्टिहीन शिक्षक, बचपन में आंखों की रोशनी खोकर भी सिविल सेवा परीक्षा में रचा इतिहास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025
शिक्षा

AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

AIBE 20 Registration 2025 begins
शिक्षा

Diwali 2025 Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Diwali 2025 school holidays in India, Diwali 2025 holidays in UP Bihar Rajasthan, Diwali vacation 2025 school college closure,
शिक्षा

आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

जयपुर

GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

GATE 2026 registration date extended, IIT Guwahati GATE 2026, gate2026.iitg.ac.in registration, GATE 2026 application last date,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.