Mahesh Panda OPSC: जानिए कौंन है ओडिशा के दृष्टिहीन शिक्षक, बचपन में आंखों की रोशनी खोकर भी सिविल सेवा परीक्षा में रचा इतिहास

पांडा ने 2009 में नुआपाड़ा स्थित दृष्टिबाधित विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने रावेनशॉ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय से बीएड और उत्कल विश्वविद्यालय से ओडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उनकी उच्च शिक्षा स्थानीय दानदाताओं और कटक में युग निर्माण विद्या परिषद और गायत्री मिशन जैसे संगठनों की मदद से संभव हो सकी, जिन्होंने उनकी पढ़ाई को प्रायोजित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। महेश साल 2016 से कटक जिले के अथागढ़ के कुलेइलो स्थित आदर्श विद्यालय में उड़िया शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षक होते हुए वह सिविस सर्विस की परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई।