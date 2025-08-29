सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम में राष्ट्रीय एकता पर्व का आयोजन किया गया । इस अवसर पर एमजी रेलवे संकुल के 9 विद्यालयों से 325 प्रतिभागी छात्र-छात्राओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत समूह नृत्य, समूह गान, एकल एवं लोकनृत्य, गायन तथा वाद्य संगीत की प्रस्तुति से समां बांध दिया । रंग-बिरंगी पोशाकों और सुरम्य लोकधुनों के बीच प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्यांगनाओं के पगों की थिरकन और सुरों की मधुरता ने भारतीयता के विराट स्वरूप को जीवंत कर दिया। मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा रश्मि महेश, आईएएस ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और जलवायु का उल्लेख करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव की आवश्यकता पर बल दिया।उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल विद्यार्थियों में सृजनात्मक चेतना जागृत करते हैं, बल्कि राष्ट्र की विविध परंपराओं को जोड़ने वाला सशक्त सेतु भी हैं। विद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार ने कहा कि कि राष्ट्रीय एकता पर्व केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंच नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि विविध भाषाएं, वेशभूषाएं और परंपराएं ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस शक्ति को विद्यार्थियों की कला, गीत और नृत्य के माध्यम से जीवंत करता है। संयोजन में अब्दुल रज़ाक, के. परमेश्वरी एवं महेश चंद मीना ने भूमिका निभाई।