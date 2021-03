शिक्षा मंत्री निशंक ने बीआर्क एडमिशन के लिए जरुरी योग्यता में दी बड़ी राहत, पढ़ें पूरी डिटेल्स

B. Arch 2021-22 admissions: : केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रमेश पोखरियाल निशंक ने सत्र 2021-22 के लिए बीआर्क एडमिशन में पात्रता को लेकर राहत दी है। कोरोना महामारी के चलते निशंक ने पात्रता में राहत की घोषणा की है। निशंक ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि 'कोविड-19 महामारी के कारण अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए बीआर्क डिग्री कोर्स में अब पीसीएम व 12वीं एग्रीगेट में न्यूनतम 50 फीसदी अंक होने की शर्त को हटा दिया है। अब पीसीएम विषयों के साथ 12वीं में पास होने के साथ ही 10+3 डिप्लोमा पात्रता रखी गई है।



नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फरवरी सत्र के जेईई मेन पेपर-2 का रिजल्ट jeemain.nta.nic.in पर कल गुरुवार को जारी कर दिया था। बीआर्क व बीप्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए यह यह जेईई पेपर-2 आयोजित किया जाता है। बीआर्क पेपर में जोसयुला वेंकट आदित्या और बी प्लानिंग में जाधव आदित्या सुनिल ने 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं। पेपर-2 परीक्षाएं 23 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी। इस बार जेईई मेन परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की गई है।

In view of the #COVID-19 pandemic, admission eligibility for B.Arch. Degree Course has been relaxed for academic session 2021-2022. Min requirement of 50% in PCM & aggregate of 10+2 is relaxed to only pass in 12th Class with PCM subjects/10+3 Diploma with Mathematics.