EMRS Recruitment 2025: एकलव्य स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

EMRS: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर होने वाली बड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख अब 28 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को पांच दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। उम्मीदवार emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट सहित कुल 7267 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ईएमआरएस भर्ती परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। टियर-I परीक्षा 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह भर्ती देशभर के शिक्षकों और नॉन-टीचिंग अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है।