EMRS Recruitment 2025: एकलव्य स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

EMRS Recruitment 2025(Image-Freepik)
EMRS: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर होने वाली बड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख अब 28 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को पांच दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। उम्मीदवार emrs.tribal.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डेन, महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट सहित कुल 7267 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ईएमआरएस भर्ती परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। टियर-I परीक्षा 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह भर्ती देशभर के शिक्षकों और नॉन-टीचिंग अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है।
इस भर्ती में प्रिंसिपल पद के लिए पीजी और बीएड के साथ आठ से बारह साल का अनुभव जरूरी है। पीजीटी के लिए संबंधित विषय में पीजी और बीएड की योग्यता निर्धारित की गई है। टीजीटी पदों के लिए ग्रेजुएशन, बीएड और सीटीईटी पास होना अनिवार्य है। हॉस्टल वार्डेन पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मांगा गया है, जबकि महिला स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग की योग्यता तय की गई है। लेखाकार पद के लिए वाणिज्य या लेखा में ग्रेजुएशन, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 12वीं पास के साथ हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। लैब अटेंडेंट के लिए विज्ञान विषय से 12वीं पास या 10वीं के साथ लैब टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा जरुरी है।
कुल 1460 पीजीटी पदों में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर साइंस जैसे विषय शामिल हैं। वहीं, टीजीटी के 3962 पदों में सामान्य विषयों के साथ रीजनल भाषाओं और विविध विषयों जैसे म्यूजिक, आर्ट, पीईटी और लाइब्रेरी साइंस के पद भी शामिल हैं। कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए बीएड अनिवार्य नहीं रखा गया है, लेकिन भविष्य में पीजीटी पद पर पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री जरूरी होगी।
भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल होगा। उम्मीदवारों को दो चरणों में लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद संबंधित पदों के लिए अलग-अलग प्रकार के टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार के अंक सीजीपीए में दिए गए हैं, तो उन्हें अपने बोर्ड के फॉर्मूले के अनुसार प्रतिशत में बदलकर दर्ज करना होगा। परीक्षा केंद्र की सिटी सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से आवंटित की जाएगी।
