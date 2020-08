Exam Guide: इस टेस्ट से चेक करें अपने Reasoning एग्जाम की तैयारी

Exam Guide: यदि आप Govt. Jobs के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मानसिक योग्यता (Mental Ability) और लॉजिकल रीजनिंग (Logical reasoning) को परखने के लिए यहां दिए गए कुछ और सवालों को भी हल करके देखिए। इनके पीछे छिपी ट्रिक और लॉजिक को यदि आप समझ जाएंगे तो इनके हल को देखते ही पहचान लेने में कोई परेशानी नहीं होगी।

प्रश्न (1) - पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। P, M के बाएं और O के दाईं ओर है। क्र, हृ के दाएं ओर परंतु ह्र के बाईं ओर है। बीच में कौन सी लडक़ी बैठी है?

(अ) O

(ब) R

(स) P

(द) M

प्रश्न (2) - एक निश्चित कूट भाषा में ‘RBM STD BRO PUS’ का अर्थ है ‘the cat is beautiful’. ‘TNH PUS DIM STD’ का अर्थ है ‘the dog is brown’ और ‘PUS DIM BRO PUS CUS’ का अर्थ है ‘the dog has the cat’ उस भाषा में किस अंक का अर्थ ‘has’ है?

(अ) CUS

(ब) BRO

(स) DIM

(द) STD

प्रश्न (3) - यदि ‘काला’ का अर्थ ‘सफेद’,‘सफेद’ का अर्थ है ‘लाल’, ‘लाल’ का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है ‘नीला’, ‘नीला’ का अर्थ है ‘हरा’, ‘हरा’ का अर्थ है ‘बैंगनी’ और ‘बैंगनी’ का अर्थ है ‘नारंगी’ तो साफ आकाश का रंग क्या होगा?

(अ) हरा

(ब) बैंगनी

(स) नीला

(द) पीला

प्रश्न (4) - यदि ‘नारंगी’ को ‘मक्खन’ कहा जाए ‘मक्खन’ को ‘साबुन’ कहा जाए, ‘साबुन’ को ‘स्याही’ कहा जाए, ‘स्याही’ ‘शहद’ कहा जाए और ‘शहद’ को ‘नारंगी’ कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग करेंगे?

(अ) शहद

(ब) मक्खन

(स) नारंगी

(द) स्याही

प्रश्न (5) - यदि ‘प्रकाश’ को ‘सुबह’ कहा जाए, ‘सुबह’ को ‘अंधकार’ कहा जाए, ‘अंधकार’ को प्रात: कहा जाए, प्रात: को ‘सूर्योदय’ कहा जाए और ‘सूर्योदय’ को ‘संध्या’ कहा जाए तो हम कब सोते हंै?

(अ) संध्या

(ब) अंधकार

(स) रात

(द) सूर्योदय

उत्तर : 1. (अ) 2. (अ) 3. (अ) 4. (द) 5. (द)