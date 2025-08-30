Fellowship Program: दिल्ली में टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम शुरू, मिलेंगे 50 हजार रुपए महीने, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई

Delhi Government Fellowship Program: युवाओं के लिए फेलोशिप प्रोग्राम से जुड़ने का बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर साल 40 युवाओं को चुना जाएगा और उन्हें 50 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए कहा कि यह प्रोग्राम युवाओं को रोजगार और अनुभव दोनों उपलब्ध कराएगा। साथ ही, दिल्ली को एक विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा। चयनित फेलोज सीधे सरकारी प्रोजेक्ट्स से जुड़कर राजधानी की विरासत और टूरिज्म सेक्टर को नई दिशा देंगे।
यह फेलोशिप दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) के अंतर्गत होगी। चयनित युवाओं को कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। जिसमें हेरिटेज वॉक और गाइडेड टूर, डिजिटल कंटेंट और प्रमोशनल मैटेरियल तैयार करना, दिल्ली हाट और गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस का प्रबंधन, फिल्म शूटिंग से जुड़े समन्वय कार्य, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर चलाना, इवेंट मैनेजमेंट, कॉन्फ्रेंस और एग्ज़िबिशन का आयोजन शामिल है।
आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन डिग्री या उसके समकक्ष हो।
पर्यटन क्षेत्र में पीजी या डिग्रीधारकों को वरीयता दी जाएगी।
पर्यटन या संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 1 साल का अनुभव आवश्यक है।
हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ तथा डिजिटल स्किल्स होना जरूरी है।
चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर होगी, जिसका आयोजन 18 सितंबर को किया जाएगा।
इच्छुक उम्मीदवार 8 सितंबर तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। फेलोशिप की अवधि एक साल तय की गई है। सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करने पर प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा।