Fellowship Program: दिल्ली में टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम शुरू, मिलेंगे 50 हजार रुपए महीने, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई

Delhi Government Fellowship Program: युवाओं के लिए फेलोशिप प्रोग्राम से जुड़ने का बढ़िया मौका सामने आया है। दिल्ली की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर साल 40 युवाओं को चुना जाएगा और उन्हें 50 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए कहा कि यह प्रोग्राम युवाओं को रोजगार और अनुभव दोनों उपलब्ध कराएगा। साथ ही, दिल्ली को एक विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा। चयनित फेलोज सीधे सरकारी प्रोजेक्ट्स से जुड़कर राजधानी की विरासत और टूरिज्म सेक्टर को नई दिशा देंगे।