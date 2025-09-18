देशभर के स्कूलों में दिखाई जाएगी PM Narendra Modi पर बनी फिल्म, जानें और कहां देख पाएंगे ये शॉर्ट फिल्म



शिक्षा मंत्रालय ने 11 सितंबर को सभी स्कूलों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि इस फिल्म का उद्देश्य छात्रों में सेवा, जिम्मेदारी और चरित्र निर्माण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। पत्र में कहा गया है कि "चलो जीते हैं" फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों पर आधारित एक केस स्टडी है, जो बच्चों को आत्मचिंतन, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। यह पूरी पहल ‘प्रेरणा’ कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है। यह कार्यक्रम गुजरात के वडनगर स्थित उस ऐतिहासिक वर्नाक्युलर स्कूल से संचालित है, जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी और जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की थी।