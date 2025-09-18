देशभर के स्कूलों में दिखाई जाएगी PM Narendra Modi पर बनी फिल्म, जानें और कहां देख पाएंगे ये शॉर्ट फिल्म

PM Narendra Modi के बचपन की घटनाओं से प्रेरित फिल्म "चलो जीते हैं(Chalo Jeete Hain)" को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) से जुड़े स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने कहा है कि इस फिल्म को विद्यार्थियों को दिखाई जानी चाहिए। यह फिल्म स्कूलों में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक दिखाई जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय ने 11 सितंबर को सभी स्कूलों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि इस फिल्म का उद्देश्य छात्रों में सेवा, जिम्मेदारी और चरित्र निर्माण जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। पत्र में कहा गया है कि "चलो जीते हैं" फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों पर आधारित एक केस स्टडी है, जो बच्चों को आत्मचिंतन, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। यह पूरी पहल ‘प्रेरणा’ कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है। यह कार्यक्रम गुजरात के वडनगर स्थित उस ऐतिहासिक वर्नाक्युलर स्कूल से संचालित है, जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी और जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की थी।
‘प्रेरणा’ प्रोग्राम में नौ मूलभूत मानवीय मूल्यों पर आधारित है। जिसमें स्वाभिमान और विनम्रता, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, सत्यनिष्ठा और शुचिता, करुणा और सेवा, इनोवेशन और जिज्ञासा, विविधता और एकता, श्रद्धा और विश्वास, स्वतंत्रता और कर्तव्य शामिल है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है, जो स्वामी विवेकानंद के विचार “केवल वे ही वास्तव में जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं” को साकार करती है।
इस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ‘पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म’ का सम्मान मिल चुका है। मंत्रालय का मानना है कि इसकी प्रेरक कहानी युवा पीढ़ी के विचारों और आचरण पर सकारात्मक असर डाल सकती है।
स्कूलों के अलावा "चलो जीते हैं" फिल्म को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर के चुनिंदा सिनेमाघरों में भी दिखाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके संदेश से प्रेरणा ले सकें। साथ ही इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है।