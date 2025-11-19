Patrika LogoSwitch to English

Free JEE NEET Coaching In Bihar: JEE Main और NEET के लिए फ्री में कोचिंग, कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें पूरा प्रोसेस

नीट और जेईई की तैयारी के लिए छात्रों को दो अलग-अलग बैचों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 50-50 छात्र-छात्राएं रहेंगे।

पटना

image

Anurag Animesh

Nov 19, 2025

Free JEE NEET Coaching In Bihar

Free JEE NEET Coaching In Bihar(Image-Freepik)

Free JEE NEET Coaching In Bihar: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मेडिकल (NEET) और इंजीनियरिंग (JEE) 2028 की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुपर 50 नि:शुल्क आवासीय कोचिंग कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी 20 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। आवेदन करने के लिए आवेदन 100 रुपया का आवेदन शुल्क देना होगा।

Free JEE NEET Coaching In Bihar: कोचिंग की खास बातें


नीट और जेईई की तैयारी के लिए छात्रों को दो अलग-अलग बैचों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 50-50 छात्र-छात्राएं रहेंगे। कोचिंग में पढ़ाने के लिए उन अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जो पहले कोटा, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड, CBSE या ICSE की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से संबद्ध किसी प्लस टू स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं।

छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं

पूरी तरह नि:शुल्क आवास और भोजन की सुविधा
हर माह दो बार ओएमआर या कंप्यूटर आधारित मॉक टेस्ट
एसी क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था
नियमित कक्षाओं के साथ डाउट सॉल्विंग सेशन
जेईई और नीट के लिए अलग बैच
पटना के सरकारी स्कूल में नि:शुल्क नामांकन का अवसर
दो वर्षीय कोर्स की सुविधा
सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टडी मटेरियल
स्वास्थ्य जांच के लिए पुरुष व महिला डॉक्टर और नर्स उपलब्ध

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिलेवार रिजल्ट जारी, देखें परिणाम
शिक्षा
Rajasthan Police Result 2025

Published on:

19 Nov 2025 03:27 pm

Hindi News / Education News / Free JEE NEET Coaching In Bihar: JEE Main और NEET के लिए फ्री में कोचिंग, कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें पूरा प्रोसेस

