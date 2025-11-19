Free JEE NEET Coaching In Bihar: JEE Main और NEET के लिए फ्री में कोचिंग, कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें पूरा प्रोसेस



नीट और जेईई की तैयारी के लिए छात्रों को दो अलग-अलग बैचों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 50-50 छात्र-छात्राएं रहेंगे। कोचिंग में पढ़ाने के लिए उन अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जो पहले कोटा, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड, CBSE या ICSE की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से संबद्ध किसी प्लस टू स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं।