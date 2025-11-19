Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिलेवार रिजल्ट जारी, देखें परिणाम



लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) से गुजरना होगा। दोनों परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इनकी तारीख और स्थान की डिटेल जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इन चरणों के पूरा होने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और सभी चरणों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। शारीरिक मानकों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पुरुषों की छाती 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दौड़ परीक्षा में पुरुषों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर तथा महिलाओं को 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी।