Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिलेवार रिजल्ट जारी, देखें परिणाम

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन 12 और 13 सितंबर को हुआ था, जबकि इसकी आंसर-की 17 सितंबर को जारी हुई थी। अब लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Nov 19, 2025

Rajasthan Police Result 2025

Rajasthan Police Result 2025 Released(AI Image- Grok)

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा परिणाम को लेकर अपडेट आ गया है। भर्ती परीक्षा का जिलेवार परिणाम जारी कर दिया गया है। विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर उन अभ्यर्थियों की चयन लिस्ट अपलोड कर दी है, जिन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान में कुल 10,000 पदों के लिए नियुक्ति की जा रही है।

Rajasthan Police Constable Exam: कब हुई थी यह परीक्षा?


लिखित परीक्षा का आयोजन 12 और 13 सितंबर को हुआ था, जबकि इसकी आंसर-की 17 सितंबर को जारी हुई थी। अब लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। योग्यता अंकों की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए यह सीमा 36 प्रतिशत रखी गई थी। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक की कोई बाध्यता नहीं थी।

Rajasthan Police Result 2025: ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होमपेज पर उपलब्ध ‘भर्ती और परिणाम’ सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित लिंक दिया गया है।
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार अपने जिले और पद के अनुसार जारी लिस्ट देख सकते हैं।
जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं।
उम्मीदवार अपने रोल नंबर को खोजकर पीडीएफ फाइल को आगे के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

Rajasthan Police Result 2025: आगे इन चरणों का होगा आयोजन


लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) से गुजरना होगा। दोनों परीक्षाओं का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इनकी तारीख और स्थान की डिटेल जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इन चरणों के पूरा होने के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और सभी चरणों के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। शारीरिक मानकों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पुरुषों की छाती 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दौड़ परीक्षा में पुरुषों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर तथा महिलाओं को 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी।

Rajasthan Police Result 2025

Updated on:

19 Nov 2025 10:59 am

Published on:

19 Nov 2025 10:58 am

