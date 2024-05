Garmi Ki Chhutti: अब राजस्थान के बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं…शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया नया पोर्टल

गर्मी की छुट्टियों में स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसका ध्यान रखते हुए राजस्थान के इस शहर में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

Things To Do During Summer Vacation 2024: कई राज्यों ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में लगभग एक महीने की छुट्टी कर दी है। ऐसे तो गर्मी की छुट्टियों में छात्र आराम करते हैं, खेलते-कूदते हैं और पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं। लेकिन पढ़ने का अभ्यास न छूटे इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। माता-पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे दिन में कम-से-कम 2 घंटे का वक्त निकालकर पढ़ाई जरूर करें। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च (Education Department Launched a Portal) किया है, जिसमें घर बैठे बच्चे अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं।

11 विषयों की होगी घर बैठे पढ़ाई (Summer Vacation 2024) गर्मी की छुट्टियों (Garmi Ki Chhutti) में स्कूल जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसका ध्यान रखते हुए राजस्थान स्थित अलवर शहर में शिक्षा विभाग ने पहल की है। इसके तहत अब समर हॉलिडे (Summer Holiday 2024) में भी बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 11 विषयों के 28 कोर्स पूरा कर सकते हैं। यह भी पढ़ें सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटों की पढ़ाई का भी खर्च उठाएगी सरकार, जानें इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में कौन-कौन से विषय होंगे इस पोर्टल पर शुरू किए गए 28 कोर्सेज में से 16 कोर्स 11वीं कक्षा के हैं और बाकी 12वीं कक्षा के हैं। इस कोर्स में नीचे बताए गए विषय उपलब्ध है- इस पोर्टल पर शुरू किए गए 28 कोर्सेज में से 16 कोर्स 11वीं कक्षा के हैं और बाकी 12वीं कक्षा के हैं। इस कोर्स में नीचे बताए गए विषय उपलब्ध है- अकाउंटेंसी,

बिजनेस स्टडीज

इकॉनोमिक्स

बॉयोलोजी

केमिस्ट्री

हिस्ट्री

ज्योग्राफी

मैथ्स

साइकोलॉजी

फिजिक्स

सोश्योलॉजी इसके साथ ही इस पोर्टल पर ई-समाग्री, ई-शिक्षण और विद्यार्थी स्वमूल्यांकन (टेस्ट) उपलब्ध है। यह भी पढ़ें Rajasthan Mein Garmi: शिक्षा विभाग का स्कूलों को आदेश, अब बच्चों को पानी पीने के लिए मिलेंगे 3 छोटे ब्रेक सिर्फ 11-12वीं के छात्रों के लिए है ये पोर्टल इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसका लाभ निजी और सरकारी (Sarkari Schools) दोनों ही स्कूल के विद्यार्थी ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर 30 सितंबर तक कोर्स चलेंगे। ऐसे में आप भी जल्द-से-जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और इस गर्मी की छुट्टी (Garmi Ki Chhutti) जमकर पढ़ाई करें। बता दें, यह योजना सिर्फ और सिर्फ 11-12वीं के छात्रों के लिए है। इस योजना में 11वीं-12वीं कक्षा के वैसे छात्र खुद को एनरोल कर सकते हैं, जिनके स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें (NCERT Books) पढ़ाई जाती हैं।

