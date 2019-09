गेट 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

GATE 2020 : ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2020 (Graduate Aptitude Test in Engineering) (GATE) 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 24 सितंबर, 2019 तक GATE 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त शुल्क अदा कर उम्मीदवार 15 नवंबर तक परीक्षा शहर बदलवा सकेंगे।

आईआईटी दिल्ली करवाएगी गेट 2020

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली (Indian Institute of Technology), Delhi 1, 2, 8 और 9 फरवरी, 2020 को GATE 2020 परीक्षा का आयोजन करवाएगी। परीक्षा दो पारियों - सुबह 9.30 से दोपहर 12.30 बजे और दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। GATE 2020 25 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी।

GATE 2020 registration process : ऐसे करें अप्लाई

-GATE 2020 की आधिकारिक वेबसाइट gate.iitd.ac.in पर लॉग इन करें

-'GATE Online Application Portal is live पर क्लिक करें। Click here to Apply'

-अपना लॉग इन अकाउंट बनाएं

-enrollment id/ई-मेल और पासवर्ड से लॉग इन करें

-आवेदन फॉर्म भरें

-मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें, फीस का भुगतान करें

-सबमिट पर क्लिक करें

नोट : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें

डायरेक्ट लिंक : https://appsgate.iitd.ac.in

आवेदन फीस

-सामान्य श्रेणी : 1500 रुपए

-महिला : 750 रुपए

-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग : 750 रुपए

-इंटरनेशनल : 50 अमरीकी डॉलर

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

-निजी जानकारी (नाम, जन्म तिथि, निजी मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, माता-पिता का मोबाइल नंबर, आदि)। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें की आवेदन फॉर्म में वे वही नाम भरें जो क्वालीफाइंग डिग्री में लिखा हो।

-आवेदन फॉर्म में दिए गए नाम के आधार पर ही GATE 2019 scorecard जारी किया जाएगा।

-नाम से पहले Mr/Shri/Dr/Mrs/Smt आदि टाइटल का इस्तेमाल नहीं करें

-ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर (रजिस्ट्रेशन के बाद इन्हें बदला नहीं जा सकेंगा)

फॉर्म भरते वक्त इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

-गेट पेपर (subject)

-गेट परीक्षा के लिए शहरों की पसंद

-संचार के लिए पता (पिन कोड सहित)

-पात्रता डिग्री डिटेल्स

-पिन कोड के साथ कॉलेज का नाम और पता

-उम्मीदवार की फोटो (फाइल साइज 5 केबी से 200 केबी के बीच होनी चाहिए)

-उम्मीदवार का हस्ताक्षर (फाइल साइज 5 केबी से 150 केबी के बीच होनी चाहिए)

-पात्रता सर्टिफिकेट की स्केन कॉपी : इनमें से किसी भी वैध दस्तावेज की कॉपी को अपलोड करें - (फाइल साइज 10 केबी से 500 केबी के बीच होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए)। 1. डिग्री सर्टिफिकेट । 2. कोर्स पूरा करने का सर्टिफिकेट। 3. समेकित मार्कशीट/अंतिम वर्ष की मार्कशीट। 4. जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की है, GATE 2019 वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट के तहत पात्रता सर्टिफिकेट अपलोड करें। 5. professional society से अनुभाग ए या बी पूरा करने का प्रमाण पत्र

-पीडीएफ फॉर्मेट में श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की स्केन कॉपी (अगर लागू हो) (फाइल साइज 10 केबी से 300 केबी के बीच होनी चाहिए)।

-पीडीएफ फॉर्मेट में दिव्यांग श्रेणी का सर्टिफिकेट की स्केन कॉपी (अगर लागू हो) (फाइल साइज 10 केबी से 300 केबी के बीच होनी चाहिए)।

-पीडीएफ फॉर्मेट में Dyslexic Certificate की स्केन कॉपी (अगर लागू हो) (फाइल साइज 10 केबी से 300 केबी के बीच होनी चाहिए)।

-वैध पहचान दस्तावेज की डिटेल्स (परीक्षा के दिन उसी आईडी की मूल कॉपी साथ में लाएं)।